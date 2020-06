Kość guziczna to końcowy odcinek...? Odpowiedź na pytanie z programu "Milionerzy"

"Milionerzy" od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród telewidzów stacji TVN. Każdy kolejny odcinek chętnie jest śledzony przez liczne grono osób, które dopingują biorących w nim udział uczestników. W jednym z odcinków padło pytanie warte 10 tysięcy złotych dotyczące tego, czego końcowym odcinkiem jest kość guziczna. Jak poradził sobie uczestnik? Odpowiedź znajduje się poniżej.

Kość guziczna to końcowy odcinek...?

A. mostka

B. kręgosłupa

C. piszczeli

D. strzałki

Inaczej niż w przypadku poprzednich pytań, tym razem uczestnik miał wątpliwości co do poprawnej odpowiedzi i postanowił wykorzystać koło ratunkowe w postaci pytania do publiczności. Zasiadająca w studiu publika w większości zadecydowała, że prawidłowym wariantem jest odpowiedź B.

Okazało się, że uczestnik zaznaczył poprawny z wariantów, dzięki czemu wygrał za to pytanie 10 tysięcy złotych. Kość guziczna jest końcowym odcinkiem kręgosłupa.