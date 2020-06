Adrian i Anita to para, która poznała się w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". W ich przypadku eksperyment społeczny odbył się wręcz książkowo i już w podróży poślubnej było widać, że mają się ku sobie. Dziś są nie tylko szczęśliwym małżeństwem, które już zdążyło odnowić przysięgę i wziąć ślub kościelny, ale i są rodzicami synka, Jerzego. Co więcej, już niedługo ich rodzina się powiększy, ponieważ Anita spodziewa się drugiego dziecka - córeczki. Jak widać, Adrian zdaje sobie sprawę, że opieka nad rocznym Jerzykiem oraz ciąża to dla Anity nie lada wyzwania. Dlatego robi, co może, by pomóc ukochanej żonie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Adrian naszykował Anicie niespodziankę

Adrian postanowił sprawić przyjemność Anicie i sam upiekł pizzę, ale nie taką zwykłą. Pizza jest w kształcie serce.

Na końcówce. Trzeba spełniać wszystkie zachcianki - czytamy na zdjęciu Adriana zamieszczonym na InstaStory.

Adrian 'Ślub od pierwszego wejrzenia' Fot. Adrian Szymaniak - Instagram

Tuż po Adrianie, podobne zdjęcie pojawiło się na Instagramie Anity, która wyznała, że mąż trafił w dziesiątkę, bo pizza jest idealna, czyli nie za ostra, nie z mięsem i niewielką ilością sosu.

Anita 'Ślub od pierwszego wejrzenia' fot. Anita Szydłowska - Instagram

Przy okazji już wiemy, że poród zbliża się wielkimi krokami. Anita i Adrian ostatnio wyznali, że nie mają jeszcze pomysłu na imię dla córeczki, ale wierzą, że kiedy zobaczą dziewczynkę, będą pewni, jakie powinna mieć imię.

My również z niecierpliwością czekamy na zdjęcie ich całej rodzinki w powiększonym komplecie.