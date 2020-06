Oliwia i Łukasz poznali się na planie czwartej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Są jedną z dwóch par, która zadecydowała się kontynuować swoją relację, co teraz bardzo chętnie relacjonują w mediach społecznościowych. Niedawno na świat przyszło ich pierwsze dziecko - syn Franek. Jak się okazuje, zapracowani rodzice znaleźli chwilę tylko dla siebie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia i Łukasz wybrali się na randkę

Oliwia i Łukasz zdecydowali zamieszkać wspólnie w Katowicach. Teraz większość czasu poświęcają opiece nad synem, jednak mogą liczyć również na pomoc mamy Łukasza, która chętnie zajmuje się wnuczkiem. Tak było i tym razem, więc Oliwia i Łukasz mogli wybrać się na randkę. Świeżo upieczona mama nie kryje się z tym, że długo wyczekiwała tej chwili, o czym poinformowała fanów na Instagramie.

Dzisiaj pierwszy raz od narodzin Frania urwaliśmy się na krótką randkę. Mimo że czekałam na to z utęsknieniem, to w głowie ciągle miałam dzidziuszka. Tak jakby serducho było gdzieś poza ciałem. To zupełnie nowe dla mnie uczucie - pisze pod zdjęciem Oliwia.

Co ciekawe, Oliwia zdradziła również, że to pierwszy raz, kiedy ma okazję zwiedzić Katowice. Przypomnijmy, że do tej pory mieszkała w Trójmieście, a na Śląsk sprowadziła się specjalnie dla Łukasza. Kibicujecie im?

