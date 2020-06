"Rolnik szuka żony". Burza pod postem Małgosi Borysiewicz. Fanka: Zszokowały mnie te słowa. Poszło o makijaż

Małgosia Borysiewicz to rolniczka, która dzięki programowi "Rolnik szuka żony" odnalazła miłość. Dziś jest w szczęśliwym związku i spełnia się w roli mamy. Co więcej, już niedługo przywita na świecie swoje drugie dziecko. Nic więc dziwnego, że widzowie śledzą jej każde poczynania w mediach społecznościowych. W końcu druga ciąża rolniczki była dla nich niemałym zaskoczeniem. Jednak jej ostatni wpis, w którym opisała swoje zdanie na temat makijażu kobiet w ciąży, nie przypadł do gustu internautom. Powstała niemała burza.

Małgosia Borysiewicz z "Rolnik szuka żony" w ogniu krytyki

Małgosia Borysiewicz zdecydowała się zamieścić post, w którym odniosła się do wyglądu kobiet w ciąży. Jej zdaniem, każda przyszła mama zawsze powinna mieć podkreśloną urodę makijażem.

Balansowanie na krawędzi od Kopciuszka w gumowym obuwiu płaskim po rolniczkę w szpilkach ma swoje odbicie w braku może nie tyle czasu, a może tylko w wyborze działań, które mam wpojone, by je zrobić. Wiecie co, zmieniło się ostatnio to, że wolę być ludzka. Lubię też od czasu do czasu wsunąć te szpilki i naprawdę nie lubię kobiet w ciąży bez grama makijażu (choć odrobina zamienia bladość w podkreślenie kobiecego w tym czasie uroku). Nad systematyką pewnie nie popracuję, na bank dalej będę ogarniać wsio w jeden wieczór - napisała Małgosia.

Takie zdanie wywołało poruszenie wśród internautek. Wiele z nich nie spodziewało się tego po rolniczce.

Wygląda Pani pięknie. Proszę jednak odpowiedzieć sobie na pytanie. Jak czułaby się Pani, gdyby po nieprzespanej nocy, zmęczeniu, bez zrobionego makijażu ktoś powiedział Pani, że nie lubi nieumalowanych kobiet w ciąży? Ja osobiście poczułabym się źle, byłoby mi przykro.

Także zszokowały mnie te słowa... Nie lubić kobiet w ciąży, bo się nie pomalowały?! Mam nadzieję, że to po prostu źle dobrane słowa i nieprzemyślana wypowiedź autorki.

Nie lubi Pani kobiet w ciąży bez grama makijażu? Mogę prosić o rozwinięcie myśli?

Na jeden z nich Małgosia postanowiła szybko odpowiedzieć.

Przekaz był taki: nie podoba mi się wygląd kobiet be makijażu: każda z nas ma gorszy dzień zarówno Pani, jak inne mamy, mi strasznie jest przykro, np. z tego tytułu ze z macierzyństwa robi się gehennę i niemożność funkcjonowania jako kobieta, to przykre. Tyle kobiet np. nie może mieć dzieci, czy to zwalnia je od tego, by być zadbana kobieta? Nie! Ja wole takie rozwiązanie.

A jakie jest wasze zdanie?