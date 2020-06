Co miłuje Pan w Psalmie 33? Odpowiedź na pytanie z programu "Milionerzy"

"Milionerzy" cieszą się niesłabnącą popularnością od wielu lat. Emitowany na antenie stacji TVN teleturniej jest bardzo chętnie oglądany przez telewidzów, którzy dopingują uczestników. W jednym z odcinków uczestników w pytaniu za 1000 zł musiał odpowiedzieć, co miłuje Pan w Psalmie 33. Jak sobie poradził? Odpowiedź znajduje się poniżej.

Co miłuje Pan w Psalmie 33?

A. Nowoczesną

B. Solidarną Polskę

C. Wolnych i solidarnych

D. Prawo i sprawiedliwość

"Milionerzy". Odpowiedź na pytanie: Co miłuje Pan w Psalmie 33?

Uczestnik niemal od razu poinformował, że nie zna odpowiedzi na to pytanie. Postanowił skorzystać z jednego z dostępnych kół ratunkowych w postaci pytania do publiczności. 60% osób zasiadających na widowni wskazało wariant D, kolejne 25% osób wybrało odpowiedź C, 12% na B i pozostałe 3% na odpowiedź A. Gracz uwierzył widzom i wskazał wariant D.

Okazuje się, że decyzja uczestnika była słuszna. Poprawną odpowiedzią w tym pytaniu było D - Pan w Psalmie 33 miłuje prawo i sprawiedliwość. Uczestnik wygrał dzięki temu gwarantowane 1000 zł i pozostał w dalszej grze o milion złotych.