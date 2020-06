W ubiegłym tygodniu Andrzej Duda podpisał kontrowersyjną Kartę Rodziny. Kilka dni później świat obiegła jego wypowiedź na temat LGBT (prezydent publicznie mówił, że "próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia"), co zapoczątkowało serię homofobicznych wypowiedzi w mediach. Postawę głowy państwa skrytykowali już między innymi Anja Rubik, Martyna Wojciechowska i Kuba Wojewódzki.

"Gogglebox". Mariusz Kozak zwrócił się do Agaty Dudy

Do grona osób oburzonych postępowaniem prezydenta Polski dołączył ostatnio Mariusz Kozak znany z udziału w popularnym programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Przypomnijmy, że mężczyzna otwarcie mówi o swojej homoseksualnej orientacji. Co więcej, przez kilka lat występował w show ze swoim byłym już partnerem, co jak na polskie realia jest jeszcze czymś rzadkim.

Na oficjalnym profilu Mariusza na Facebooku kilka dni temu pojawił się list otwarty zaadresowany do Agaty Dudy. Pismo wywołało wiele kontrowersji chociażby ze względu na to, że Kozak wspomniał w nim o rozwodzie prezydenckiej pary.

Proszę porozmawiać z mężem i spróbować wytłumaczyć, że to nie „ideologia lgbt” niszczy rodzinę. Rodzinę niszczy homofobia. Pisze to na podstawie własnych doświadczeń. Jeśli nie uda się porozmawiać, czy przemówić do rozsądku męża... to może rozwód?

Wpis Mariusza Kozaka poruszył internautów. W komentarzach pod postem nie brakuje słów uznania.

Brawo Mariusz!

Końcówka wymiata.

Bardzo mądrze napisane - czytamy.

Komentujący są jednak zgodni, że list otwarty do Agaty Dudy nie przyniesie oczekiwanych efektów. Póki co pierwsza dama nie odniosła się jeszcze do sytuacji.