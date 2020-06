"Rolnik szuka żony". Ilona i Adrian rozstali się? Wydali oświadczenie

Ilona i Adrian to jedyna para, która wyszła zwycięsko z 6. edycji programu "Rolnik szuka żony". Odnaleźli tam miłość i do dziś tworzą udany związek. Oboje stronią od mediów i tylko od czasu do czasu publikują wspólne zdjęcia. W ostatnim czasie, gdy ich aktywność w mediach społecznościowych znacznie zmalała, zaczęły pojawiać się plotki o ich rzekomym rozstaniu. Choć oboje długo milczeli, w końcu pojawiło się oświadczenie na oficjalnej stronie programu.

Czy Ilona i Adrian z "Rolnik szuka żony" rozstali się?

Na profilu facebookowym programu "Rolnik szuka żony" ukazało się zdjęcie Ilony w czułych objęciach Adriana. Pod postem pojawił się komentarz, który wyjaśnia całą sytuację.

W nawiązaniu do fantastycznych artykułów w prasie kolorowej, uprzejmie informujemy, że pogłoski o końcu naszego związku są nie tyle mocno przesadzone, co zupełnie nieprawdziwe. Pozdrawiamy serdecznie. Ilona i Adrian (wciąż razem). PS A ładnie to tak podglądać i psuć babski weekend? - czytamy.

Ilona i Adrian była jedną z ulubionych par widzów. Nic więc dziwnego, że psot skomentowali licznie internauci, którzy trzymają za nich kciuki. Pojawiło się masa miłych słów.

Warto także dodać, że już najbliższej jesieni wystartuje kolejna. 7. edycja programu "Rolnik szuka żony", który podbił serca widzów. W internecie dostępne są już wizytówki siedmiu kandydatów i kandydatek, które zdecydowały się na udział w randkowym show. Te osoby, które zdobędą najwięcej listów, widzowie będą mogli zobaczyć w programie.