Asia z wizytą u Oliwii i Łukasza. Miała ważny powód

Agnieszka i Wojtek to para, która od samego początku starała się, żeby jej wyszło. Uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podeszli do eksperymentu poważnie i byli otwarci na wybranego przez ekspertów partnera. Agnieszka już podczas nagrań przeprowadziła się do Krakowa, gdzie mieszka jej mąż. Do tej pory tworzą szczęśliwy związek i jak zapewniają, ich uczucie jest coraz silniejsze.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Wojtek w romantycznej sesji

Niedawno małżonkowie zrobili sobie romantyczną sesję zdjęciową. Na jednym ze zdjęć Agnieszka siedzi ubrana w koszulę na kolanach męża, oboje trzymają w rękach kubki. Na drugim ujęciu śmieją się radośnie na balkonie. W dodanym wpisie zdobyli się na szczere wyznanie dotyczące ich relacji. Zdradzili też swój przepis na udany związek:

Nasza pierwsza sesja zdjęciowa oddała całkowicie to, co praktykowaliśmy przez ostatnie prawie już półtora roku. Rozmowy, rozmowy i rozmowy... Gdyby nie one, to nie wiem, czy dziś siedzielibyśmy razem na tym fotelu - napisała Agnieszka.

Następnie przyznała, że mimo wszystko nie było jej łatwo się przeprowadzić i zostawić wszystko, co zbudowała w Łodzi:

Ciężko tak zostawić swoje 30-letnie życie i wyjechać do obcego miasta, obcego "męża" i zaczynać wszystko od początku. Długie rozmowyyyy, kompromisy i wzajemne zrozumienie w trudnych sytuacjach postawiło nas w miejscu, w którym obecnie jesteśmy. Mogę tylko być wdzięczna za to, co mnie spotkało, a wszystkie kłody spod nóg uznać za lekcję życia. Najważniejsze, że RAZEM - dodała.

Internauci są pod wrażeniem klimatu, jaki stworzyli. Nie ukrywają też, że eksperci dobrali ich idealnie:

Jesteście świetni. Od początku byłam za wami. Ty jesteś normalną, ładną dziewczyną pełną energii. Twój mąż idealnie Cię uzupełnia. Jedynie czego można wam życzyć, to wytrwałości i szczęścia, bo niesamowita z was para.

Kiedy się na Was patrzy, to nie można Wam nie kibicować i nie cieszyć się tym szczęściem, jakie Was spotkało.., Samych pięknych chwil w życiu, tylko Wam życzę.

O matko. Boskie są te zdjęcia, mam na myśli te emocje oraz miłość, która aż kipi - piszą.

Przypomnijmy, że w ostatniej edycji programu przetrwały aż dwa małżeństwa. Oprócz Agnieszki i Wojtka udało się także Oliwii i Łukaszowi, którzy już doczekali się syna Franka. Nie wyszło za to Asi i Adamowi. Mimo to uczestniczka nie żałuje udziału w eksperymencie, ale nie ma żadnego kontaktu z byłym mężem. On za to jest szczęśliwie zakochany, a co więcej, prawdopodobnie już został ojcem.