"Milionerzy". Do kogo P. Anka zwracał się słowami: "Jestem taki młody, a ty taka stara"?

Prowadzący program "Milionerzy" Hubert Urbański zadał graczowi następujące pytanie.

REKLAMA

Do kogo zwracał się P. Anka w te słowa "Jestem taki młody, a ty taka stara [...] Nie obchodzi mnie, co mówią inni [...]. Och, proszę, zostań ze mną..."?

Uczestnik teleturnieju miał do wyboru cztery odpowiedzi:

A. do Poli,

B. do Anki,

C. do Danki,

D. do Diany.

Gracz przyznał od razu, że nie wie, jaka jest prawidłowa odpowiedź na to pytanie. Po chwili namysłu zdecydował się na wykorzystanie jednego z kół ratunkowych i poprosił o telefon do przyjaciela. Znajomy podpowiedział mu, że prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź D. Uczestnik zaufał mu i przeszedł do dalszej części rozgrywki, wygrywając jednocześnie 5000 zł.

"Milionerzy". Paul Anka wzdychał do swojej o trzy lata starszej opiekunki

Pytanie za 5000 zł, z którym zmierzył się uczestnik "Milionerów" dotyczyło piosenki Paula Anki pt. "Diana". Utwór ten powstał w 1957 roku i stał się hitem nr 1 w Stanach Zjednoczonych. Piosenkarz napisał go z myślą o swojej starszej o trzy lata opiekunce Dianie Ayoub. Kiedy piosenka ta była przebojem Paul Anka miał zaledwie 16 lat.