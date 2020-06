"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia pozuje w obiektywie Łukasza, a fani nie mogą wyjść z podziwu. "Jestem fanką Twojej urody"

"Ślub od pierwszego wejrzenia". W ostatnim sezonie wyjątkowo aż dwie pary zdecydowały się kontynuować małżeństwo: Oliwia i Łukasz oraz Agnieszka i Wojtek. Ci pierwsi doczekali się już nawet pierwszego dziecka. Niedługo po emisji ostatniego odcinka show Oliwia urodziła syna Franka.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o swoim tatuażu

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Łukasz fotografuje Oliwię

Początkowo widzowie nie dawali im dużych szans, ale Oliwię i Łukasza szybko połączyło prawdziwe uczucie. Obecnie para cieszy się chyba największą popularnością spośród uczestników wszystkich sezonów. Świeżo upieczeni rodzice są bardzo aktywni na Instagramie, gdzie relacjonują swoją codzienność. Ostatnio Oliwia pochwaliła się zdjęciem wykonanym przez jej męża. Opis wskazuje na to, że efekt końcowy bardzo jej się spodobał.

Fotograf El Mąż. Po godzinach mógłby śmiało robić drugi etat - czytamy.

Internauci są zachwyceni nie tylko talentem fotograficznym Łukasza, ale i urodą jego żony, o czym dali znać w komentarzach.

Przepięknie wyglądasz. Jestem fanką Twojej urody. Czy przed ciążą, czy po ciąży, nadal przepiękna.

Z taką urodą nie trzeba profesjonalisty.

Piękne zdjęcie... Cudnie wyglądasz - piszą.

Do tej pory Oliwia zajmowała się robieniem makijaży. Kto wie, może powinna zmienić branżę? Popularność po udziale w programie z pewnością pomogłaby jej w stawianiu pierwszych kroków w branży modelingowej. Póki co młode małżeństwo zdecydowało się jednak na inny projekt, a mianowicie wspólny kanał na YouTube. Obecnie są na etapie wymyślania nazwy. Jesteśmy ciekawi, co znajdzie się na nagrywanych przez nich filmikach.