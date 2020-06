Człowiek w przestrzeni kosmicznej bez skafandra po 15 sekundach... Pytanie z programu "Milionerzy"

Uczestnik programu "Milionerzy" bez kół ratunkowych musiał zmierzyć się z pytaniem o przestrzeń kosmiczną. Dzięki poprawnej odpowiedzi mógł zdobyć 250 tysięcy złotych. Czy wybrał prawidłowy wariant?

Człowiek w przestrzeni kosmicznej bez chroniącego go skafandra po 15 sekundach najpewniej...

A - skurczy się o połowę

B - stanie w płomieniach

C - zamarznie na kość

D - straci przytomność

"Milionerzy". Odpowiedź na pytanie: Człowiek w przestrzeni kosmicznej bez chroniącego go skafandra po 15 sekundach najpewniej...

Uczestnik długo zastanawiał się, czy zaryzykować. Zaznaczając poprawną odpowiedź, mógł zgarnąć 250 tysięcy złotych. Wybierając zły wariant, mógł odejść z sumą gwarantowaną 40 tysięcy złotych. Miał możliwość zrezygnowania z gry i odjeść z czekiem na 125 tysięcy złotych. Gracz mimo wszystko zaryzykował i zaznaczył odpowiedź C, czyli zamarznięcie na kość. Niestety, ta odpowiedź okazała się błędna.

Poprawna odpowiedź na to pytanie to D - straci przytomność. To jest efekt wyssania z płuc powietrza. W filmach science fiction często pokazują, jak tacy ludzie momentalnie zamarzają albo eksplodują im gałki oczne... Tak się jednak nie dzieje.