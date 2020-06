Diuretyki to leki, po których więcej czasu spędzamy... Pytanie z programu "Milionerzy"

Uczestnik programu "Milionerzy" walcząc o 10 tysięcy złotych, musiał odpowiedzieć na pytanie "diuretyki to leki, po których więcej czasu spędzamy" i wskazać prawidłową odpowiedź. Poniżej prezentujemy dostępne warianty.

Diuretyki to leki, po których więcej czasu spędzamy

A - w sypialni

B - w siłowni

C - w toalecie

D - na haju

Uczestnik zasugerował się nazwą leku, mówiąc, że słowo "dur" kojarzy mu się z ostrą chorobą zakaźną, czyli durem brzusznym. Stwierdził, że to skojarzenie może wskazywać, że "na toalecie" to poprawna odpowiedź. Dłuższa chwila namysłu zmusił go do skorzystania z koła ratunkowego pół na pół.

Losowo odrzucone zostały dwa błędne warianty, zaś do wyboru pozostały C, czyli w toalecie i D, czyli na haju. Uczestnik postawiła na pierwszy z tych wariantów.

Gracz wskazał prawidłową odpowiedź. Diuretyki to leki moczopędne. Zwiększając wydalanie wody i sodu z moczem obniżają ciśnienie tętnicze.