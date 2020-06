Ruchy w paso doble inspirowane są... Odpowiedź na pytanie z programu "Milionerzy"

W 275 odcinku programu "Milionerzy" uczestnik musiał zmierzyć się z dosyć ciekawym pytaniem. Pytanie za 10 tysięcy brzmiało: Czym są inspirowane są ruchy w paso doble? Poniżej przedstawiamy odpowiedź.

Ruchy w paso doble inspirowane są:

A. Walką byków na arenie

B. Falującymi łanami zbóż

C. Tańcem godowym pingwinów

D. Wyciąganie sieci z morza

Uczestnik programu potrzebował chwili, by zastanowić się nad poprawną odpowiedzią. Przyznał, że nie wie nawet, co oznacza zwrot "paso doble". Mimo to postanowił wyeliminować odpowiedzi, które całkowicie nie pasowały do pytania. Skojarzyło mu się słowo doble z walką byka na arenie, dlatego postanowił zaznaczyć odpowiedź A.

Okazało się, że była ona poprawa.

Paso doble to hiszpański taniec, w którym partner symbolizuje torreadora, a partnerka czerwoną płachtę. Oboje poruszają się wokół wyimaginowanego byka.