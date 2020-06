"Hotel Paradise". Marietta i Chris rozstali się. "Okazało się, że jesteśmy zbyt różni"

borys.jakubowski godzinę temu Oceniono 3 razy 1

Dwie ameby umysłowe! I news w GW też dla ameb umysłowych... GW i Agora sięgają bruku pragnąc dotrzeć do coraz szerszego grona odbiorców! Dla mnie to wyjątkowo przykre bo przez wiele lat GW była dla mnie medium opiniotwórczym nr 1, no właśnie BYŁA :-(