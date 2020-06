"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia pomalowała teściową. Różnica ogromna. Zobaczcie, jak wyszło

O tym, że Oliwia Ciesiółka z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" pasjonuje się makijażem, wiemy już od dłuższego czasu. Pamiętamy, chociażby fakt, jak chciała poćwiczyć malowanie na innej osobie, więc zrobiła makijaż swojemu mężowi Łukaszowi. O jej pasji możemy także dowiedzieć się więcej z jej instagramowego profilu, na którym publikuje efekty swojej pracy. Teraz przyszła kolej na jej teściową, panią Anię.

Oliwia z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" pomalowała teściową

Warto dodać, że Oliwia prowadzi dwa profile na Instagramie. Jeden jest prywatny, drugi natomiast służy do pokazania jej pasji. To właśnie tam zamieściła zdjęcie metamorfozy teściowej. Co ciekawe, zestawiła je tak, że możemy porównać sobie, jak wyglądała pani Anna bez makijażu, a jak w nim.

Zarówno bez makijażu, jak i w nim wyglądasz pięknie, Anna. Ile lat dalibyście pani z lewej strony zdjęcia? - podpisała zdjęcie Oliwia.

Internauci są zgodni, że różnica jest ogromna. Mimo to w naturalnej wersji pani Ania również wygląda pięknie. Pod postem pojawiło się wiele pochlebnych komentarzy.

Pani Ania jest piękną kobietą także bez makijażu, aczkolwiek udało Ci się jeszcze to podkreślić. Przepiękny makijaż!

Wow piękna kobieta i pięknie dobrany makijaż.

Piękny makijaż. Cudo - czytamy pod postem.

Oliwia otwarcie mówi, że makijaż jest jej ogromną pasją. Choć teraz skupia się na macierzyństwie, razem z Łukaszem nie wykluczają, że mają pomysły na wykorzystanie rozpoznawalności, którą dał im program.

Z niecierpliwością czekamy!