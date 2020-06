Reaktywacja serialu "Usta Usta"! Prace na planie już trwają - są szczegóły fabuły, jednej gwiazdy nie zobaczymy na pewno

"Usta Usta" to serial przedstawiający losy trzech par, które są na różnych etapach związków. Był on emitowany w latach 2010-2011 i jest adaptacją brytyjskiej produkcji „Cold Feet”. Jak się okazuje, telewizja postanowiła go wznowić i jesienią będziemy mogli zobaczyć jego czwarty sezon. W rolach głównych zagrają: Paweł Wilczak, Sonia Bohosiewicz, Wojciech Mecwaldowski, Magdalena Popławska i Marcin Perchuć. Niestety, zabraknie tylko jednej osoby ze stałego składu.

Serial "Usta Usta" wraca na antenę TVN

Jak informuje portal wirtualnemedia.pl, jesienią 2020 roku produkcja planuje czwarty sezon, w którym będziemy mogli zobaczyć 6 odcinków. Ważną rzeczą jest fakt, że jednej z głównych bohaterek nie zobaczymy w nowej produkcji. Jest to Magdalena Różczka, której postać zmarła pod koniec trzeciego sezonu.

Ten sam portal dowiedział się także, że zostaną przedstawieni ci sami bohaterowie, ale w całkowicie innym momencie życia. Akcja przeniesie się o 14 lat.

Po latach pracy w Stanach Zjednoczonych Adam (Paweł Wilczak) powraca do Warszawy, aby poinformować przyjaciół, że czternaście lat po śmierci swojej ukochanej żony Julii, planuje ślub ze znacznie młodszą od siebie Sarą. Iza (Sonia Bohosiewicz) i Piotrek (Wojciech Mecwaldowski), pomimo że mają za sobą wiele wzlotów i upadków, wciąż są razem. Z kolei Agnieszka (Magdalena Popławska) i Krzysztof (Marcin Perchuć) pozostają w bliskich stosunkach po rozwodzie - czytamy w opisie serialu.

Oprócz głównej obsady zobaczymy także wiele nowych twarzy. W serialu wystąpią m.in. Wiktoria Filus, Magdalena Walach, Roman Frankl, Cezary Kosiński czy Zygmunt Malanowicz.

Zdjęcia do nowego sezonu już się rozpoczęły. Realizowane są w Warszawie i okolicach.