Jesienna edycja programu "The Voice of Poland" zbliża się coraz większymi krokami. Tymczasem nadal nie ma pewności co do tego, kto zasiądzie w jury. Po tym, jak z udziału w programie zrezygnowała Margaret, na jej zastępstwo typowana była Justyna Steczkowska. Pojawiły się jednak pogłoski, że z diwą nie chce pracować w programie Edyta Górniak. Teraz "Super Express" dotarł do jeszcze innych informacji co do tego, kto zasiądzie w jurorskim fotelu.

"The Voice". Anna Wyszkoni i Natalia Szroeder zasiądą w jury?

Według najnowszych doniesień "Super Expressu" nowymi jurorkami w programach TVP 2 mają zostać Anna Wyszkoni i Natalia Szroeder. Ukochana Jakuba Grabowskiego miałaby oceniać muzyczne umiejętności w "The Voice of Poland". Przypomnijmy, że dla wokalistki nie byłby to debiut w muzycznym show. Wcześniej mieliśmy szansę oglądać ją jako prowadzącą polsatowskiego "The Four. Bitwa o sławę". Jeśli zaś chodzi o Annę Wyszkoni, to tabloid donosi, że piosenkarka zasiąść ma w "The Voice Kids". W wymienionych programach TVP najpewniej zobaczymy także Michała Szpaka oraz wspomnianą wcześniej Edytę Górniak.

Warto również dodać, że nowy sezon "The Voice of Poland" najpewniej zobaczymy na antenie Telewizji Polskiej już we wrześniu! Przypomnijmy, że ze względu na ograniczenia w kraju, pierwsze castingi do tegorocznej edycji odbyły się drogą internetową.

Trzeba przyznać, że nowe edycje programów "The Voice" zapowiadają się ciekawie! Będziecie oglądać?

