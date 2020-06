"Pytanie na śniadanie". Łukasz Nowicki tłumaczy się z żartów o depresji. "Nie jestem zbyt mądry. To bezmyślność"

Najnowszy odcinek programu "Pytanie na śniadanie" prowadziła Ida Nowakowska i Łukasz Nowicki. Jednym z przedstawianych widzom tematów był problem depresji i zażywania antydepresantów. Niestety prowadzący się nie popisali i pokazali swoje nieprzygotowanie, żartując sobie z choroby, co nie spodobało się widzom. Zarówno na Idę, jak i na Łukasza spadła fala krytyki. Teraz prowadzący zdecydował się przeprosić.

Łukasz Nowicki przeprasza za żarty z depresji

Powszechna izolacja niestety sprzyja stanom depresyjnym, co tylko potwierdza rosnąca sprzedaż leków antydepresyjnych, jaką zanotowano ostatnio w Polsce. Okazuje się, że statystyki nie robią wrażenia na prowadzących, którzy zgodnie uznali, że najlepszym antydepresantem jest śniadaniówka TVP. Oboje osobom chorym na depresję poradzili się więcej uśmiechać, spotykać ze znajomymi, a także uprawiać sporty.

ZOBACZ : "Pytanie na śniadanie". Kolejne granice przekroczone. Żenujące żarty prowadzących z depresji. "Oglądajcie nas, spotykajcie się z najbliższymi"

Depresja jest poważną chorobą, z którą zmaga się coraz więcej ludzi. Niestety bezmyślne porady Łukasza Nowickiego i Idy Nowakowskiej na nic się nie zdają, a są jedynie oznaką ignorancji i nieprzygotowania. Internauci oraz widzowie nie ukrywali swojego oburzenia, o czym świadczą komentarze, jakie zamieszczają na Instagramie.

Poziom Pana wypowiedzi w programie był żenujący. Gdybym miała leczyć się na depresję Pana sposobami czyli programem "Pytanie na śniadanie" to już dawno miałby Pan mnie na sumieniu. Rozumiem, że nie chorował Pan, to po co się Pan wypowiada - czytamy pod postem aktora.

Łukasz Nowicki nie pozostał głuchy na krytykę internautów i przeprosił. Przyznał, że jego zachowanie nie było przemyślane i obiecał przeprosiny.

To nie brak empatii, tylko bezmyślność, za którą przepraszam. Nie jestem zbyt mądry. Ale wyciągnę wnioski z tej sytuacji. Przepraszam - napisał Nowicki.

Domniemamy, że podczas programu Łukasz Nowicki oficjalne przeprosi widzów. Każdy ma prawo popełnić błąd, jednak warto zawsze przyznać się do błędu i przeprosić, tak jak zrobił to Łukasz Nowicki.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.