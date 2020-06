Smaku umami raczej nie odnajdziemy... Odpowiedź na pytanie z programu "Milionerzy"

Walcząc o nagrodę w kwocie 10 tysięcy złotych, uczestniczka programu "Milionerzy" musiała odpowiedzieć na pytanie o treści "smaku umami raczej nie odnajdziemy" i wskazać poprawny wariant. Poniżej prezentujemy odpowiedź.

Smaku umami raczej nie odnajdziemy

A. W rosole

B. W bryzolu

C. W parmezanie

D. W miętowych drażach

Uczestniczka w trakcie rozgrywki przyznała, że znajome jest jej pojęcie ,,smaku umami". Jej pierwsze skojarzenie zaprowadziło ją do kuchni japońskiej i wskazania, iż jest to inny smak, niż podstawowe, takie jak gorzki czy słodki. Dłuższa chwila namysłu zmusiła ją do skorzystania z pola ratunkowego pół na pół.

Losowo odrzucone zostały dwa błędne warianty, zaś do wyboru pozostały jej B, czyli w bryzolu i D, czyli w miętowych drażach. Uczestniczka postawiła na pierwszy z tych wariantów.

Jak się okazało, jej wybór był błędny. Smaku umami raczej nie odnajdziemy w miętowych drażach. Wskazując zły wariant, uczestniczka odpadła z dalszej gry o milion, ale wygrała gwarantowane 1000 zł.