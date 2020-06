85 metrów pełne kosmetyków, czyli Agnieszka Grzelak w "MTV Cribs" [TYLKO U NAS]

Ten odcinek bez wątpienia przypadnie do gustu wszystkim kobietom! Agnieszka Grzelak, autorka podróżniczego vloga i tutoriali makijażowych, oprowadzi widzów po swoim mieszkaniu pełnym kosmetyków! Niezawodna prowadząca, Nina Cieślińska, zajrzy w każdy kąt i odkryje m. in. niezwykłe studio nagraniowe wypełnione po brzegi akcesoriami do makijażu, szafę z perukami oraz kolekcję magnesów i paczek po azjatyckich chipsach.

Youtuberka opowie o tym czego nauczyła się w czasach samoizolacji, zdradzi swoje plany na przyszłość oraz wyjaśni dlaczego nie wyobraża sobie życia bez urządzenia do gotowania ryżu.

To wszystko i jeszcze więcej w „MTV Cribs” na kanale MTV Polska w serwisie YouTube. Premierowe odcinki publikowane są we wtorki i czwartki. Gośćmi Niny byli już m.in. Sandra Kubicka (pisaliśmy o tym TUTAJ) oraz Smolasty.

Wraca "MTV Cribs"!

Format "MTV Cribs" zadebiutował na kanale MTV w 2000 roku w Stanach Zjednoczonych. W ciągu 19 zrealizowanych sezonów w programie pojawiły się największe światowe gwiazdy, w tym Mariah Carey, 50 Cent, Robbie Williams, Moby, Snoop Dogg, Pamela Anderson, Missy Elliot czy Hugh Heffner. W Polskiej edycji, emitowanej w latach 2008-2011, kamery MTV odwiedziły domy takich gwiazd, jak Doda, Natalia Kukulska, Anna Wyszkoni, Patrycja Kazadi, Marysia Sadowska, Ewa Farna, Muniek Staszczyk, Peja, Mariusz Czerkawski czy Krzysztof "Diablo" Włodarczyk.