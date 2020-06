Diafragma to przysłona w aparacie fotograficznym i część ciała człowieka. Która? "Milionerzy"

Pan Adam, biorąc udział w programie "Milionerzy", doszedł do pytania za 40 tysięcy złotych. Zasady rozgrywki mówią, że jest to kwota gwarantowana. Hubert Urbański zadał mu następujące pytanie:

Diafragma to przysłona w aparacie fotograficznym i część ciała człowieka. Która?

A. błona dziewicza

B. opona mózgowa

C. przepona

D. powieka

Pan Adam zaczął eliminować poszczególne odpowiedzi. Podejrzewał, że nie jest to odpowiedź B. ani C., ale ostatecznie zdecydował się na telefon do przyjaciela. Zadzwonił do swojej żony, Agaty, która jest nauczycielem biologii. Pani Agata nie pomogła jednak swojemu mężowi, bo nie wskazała żadnej odpowiedzi. Pan Adam postanowił zaznaczyć odpowiedź D. i odpadł z gry.

Co to jest diafragma?

Diafragma to przepona, czyli główny mięsień oddechowy występujący u ssaków. Oddziela on jamę brzuszną od jamy klatki piersiowej i stanowi jej ścianę dolną. Praca przepony powoduje zmianę kształtu oraz objętości klatki piersiowej, co umożliwia wdychanie i wydychanie powietrza. Jej ruchy są niezależne od woli człowieka, ale mogą być modyfikowane pośrednio przez inne grupy mięśni, np. w czasie śpiewu.