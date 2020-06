Czym jest wsierdzie? Odpowiedź na pytanie z programu "Milionerzy"

Zobacz wideo Nowe Miasto nad Pilicą - polskie Wuhan? „Trzy kombinezony na cały szpital” [Źródło: UWAGA! TVN/x-news]

Od wielu lat teleturniej "Milionerzy" emitowany na antenie stacji TVN cieszy się niesłabnącą popularnością. W ostatnim odcinku Pan Adrian musiał sobie poradzić z teoretycznie nietrudnym, ale patrząc na propozycje odpowiedzi kłopotliwym pytaniem. Z poprzednimi pytaniami poradził sobie bardzo dobrze - dopiero pytanie za kwotę 75 tysięcy złotych zmusiło go do dłuższego zastanowienia.

Wsierdzie...?

A. Rozsierdzi wsie

B. To odcinek osierdzia

C. Przylega do ościeżnicy

D. Wyścieła komory serca

"Milionerzy". Odpowiedź na pytanie: Wsierdzie...?

Pan Adrian długo się zastanawiał nad odpowiedzią. Po dłuższym namyśle zaznaczył odpowiedź D, ale nie był pewien swojego wyboru, ponownie jak zasiadająca na widowni jego partnerka. Długie chwile zastanowienia okazały się być pomocne, bowiem okazało się, że jest to poprawna odpowiedź.

Wsierdzie to najbardziej wewnętrzna warstwa serca, posiadająca formę błony łącznotkankowej wyściełającej powierzchnie jego przedsionków i komór. Bezpośrednio do niego wnikają zakończenia nerwowe oraz naczynia włosowate.

Uczestnik ostatecznie przebrnął również przez kolejne pytanie, ale nie zaznaczył prawidłowej odpowiedzi przy pytaniu za 250 tysięcy złotych. Jego wygrana wyniosła 125 złotych.