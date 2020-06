Fukszwanc, laubzega i lochzega to rodzaje...? Pytanie z programu "Milionerzy".

W poniedziałek TVN wyemitował 271. odcinek programu "Milionerzy". Jedno pytanie sprawiło uczestnikowi większe problemy. Prawidłowa odpowiedź gwarantowała z kolei wygraną w wysokości 20 tysięcy złotych.

REKLAMA

Fukszwanc, laubzega i lochzega to rodzaje...?

A. pił

B. dłut

C. wierteł

D. rur

"Milionerzy" - odpowiedź na pytanie. Fukszwanc, laubzega i lochzega to rodzaje...?

Uczestnik nie znał prawidłowej odpowiedzi na to pytanie, dlatego zdecydował się skorzystać z koła ratunkowego: pytania do publiczności. Najwięcej głosów widowni zgromadzonej w studio poparło odpowiedź A. Na nią zagłosowało 58 proc. osób. Taką też odpowiedź zaznaczył uczestnik i wygrał 20 tysięcy złotych. Fukszwanc, laubzega i lochzega to rodzaje pił ręcznych. Kolejno są to rozpłatnica, wyrzynarka i otwornica.

W teleturnieju "Milionerzy" główną wygraną jest milion złotych. Aby zdobyć tę sumę uczestnicy muszą prawidłowo dopowiedzieć na dwanaście pytań. Zawodnicy mają do wyboru cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Podczas gry uczestnicy mogą skorzystać z trzech kół ratunkowych: pytania do przyjaciela, pół na pół i pytania do publiczności. Gwarantowane są sumy tysiąca i 40 tysięcy złotych po prawidłowej odpowiedzi na kolejno drugie i siódme pytanie.