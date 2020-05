"Ślub od pierwszego wejrzenia" dopiero co dobiegł końca, ale to nie koniec emocji po programie. W tym sezonie wyjątkowo aż dwie pary zdecydowały się kontynuować małżeństwo: Łukasz i Oliwia oraz Wojtek i Agnieszka. Ci drudzy doczekali się już nawet pierwszego dziecka. Dokładnie w Dzień Matki uczestniczka show urodziła syna. Chłopiec ma na imię Franek.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia pokazała wyjątkowe zdjęcie

Ciąża Oliwii była utrzymywana w tajemnicy niemal do samego końca. To dlatego, że "Ślub od pierwszego wejrzenia" był nagrywany ponad rok temu, a uczestnicy nie mogli zdradzić, jak potoczyły się ich losy przed emisją finałowego odcinka. Co prawda plotki o tym, że Oliwia i Łukasz są razem krążyły w sieci od dłuższego czasu, ale oboje konsekwentnie unikali ich komentowania.

Po tym jak widzowie dowiedzieli się, że Łukasz i Oliwia zostali małżeństwem i założyli rodzinę, świeżo upieczeni rodzice wrócili do regularnego udzielania się w mediach społecznościowych. To właśnie na Instagramie Oliwia ogłosiła, że urodziła Franka. Tym razem pochwaliła się zdjęciem z ciążowej sesji zdjęciowej. To pierwsza taka fotka na jej profilu!

Poranne mdłości, problem z założeniem butów, jak na złość wszystko leci z rąk, gdy brzuszek uniemożliwia schylanie się, wieczorne imprezy małego skrzata, kiedy akurat chciałoby się pójść spać lub całkowita bezsenność. Każda z kobitek, które nosiły pod serduchem swojego dzidziuszka na pewno znają choć jedną z tych dolegliwości - czytamy w opisie.

Oliwia dodała jednak, że "nagroda na końcu jest bezcenna". Jak widać, odnajduje się w roli młodej mamy.