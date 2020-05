List mazalny wystawia bank. Komu? Pytanie sprawiło problem w programie "Milionerzy"

Uczestnikiem 270. odcinka "Milionerów" był pan Bartosz, który kontynuował grę o milion. Odpowiedź na pierwsze pytanie, przed którym stanął, była warta 75 tysięcy złotych. Huber Urbański zapytał go, komu bank wystawia list mazalny i podał cztery możliwe odpowiedzi.

REKLAMA

A. tylko artystom

B. jedynie głowom państw

C. niewypłacalnym dłużnikom

D. tym, którzy spłacili kredyt

Czym jest list mazalny? Bank wystawia go tym, którzy spłacili kredyt

Pan Bartosz miał wątpliwości, jak odpowiedzieć na to pytanie, dlatego zadzwonił do swojego przyjaciela Oskara. Ten stwierdził, że na 80 proc. prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź C. Pan Bartosz poszedł za jego głosem i zaznaczył tę odpowiedź. Niestety, nie wygrał 75 tysięcy. Prawidłową odpowiedzią była odpowiedź D. List mazalny bank wystawia tym, którzy spłacili kredyt. Jest to dokument niezbędny do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.