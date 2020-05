Program "Rolnik szuka żony" to niekwestionowany hit TVP. Relacje pomiędzy uczestnikami budzą wiele kontrowersji, a wierni widzowie śledzą dalsze losy bohaterów nawet po zakończeniu emisji danego sezonu. Podobnie jest w przypadku Natalii. Kobieta szukała miłości w ostatniej, szóstej edycji show. Co prawda nie rozkochała w sobie rolnika, ale udało jej się związać z innym mężczyzną po zakończeniu zdjęć do "Rolnik szuka żony".

"Rolnik szuka żony". Natalia z 6. sezonu jest zakochana

Widzowie "Rolnik szuka żony" bacznie śledzą dalsze losy Natalii z 6. sezonu. Jakiś czas temu kobieta dała do zrozumienia swoim instagramowym obserwatorom, że jest szczęśliwie zakochana. Pochwaliła się nawet zdjęciem pierścionka, ale szybko zdementowała, jakoby był on zaręczynowy.

Miłość Natalii i jej tajemniczego partnera kwietnie w najlepsze. Ostatnio kobieta po raz kolejny wrzuciła do sieci fotkę ze swoim ukochanym. Wiele wskazuje na to, że podczas nagrań do programu "Rolnik szuka żony" Natalia zaprzyjaźniła się z Iloną. Na profilu Kurzei również pojawiło się zdjęcie, na którym widzimy nie tylko ją, ale również Natalię ze swoim partnerem.

Gdzie prostota i szczerość, tam kwitnie przyjaźń i radość - dopisała Ilona.

Przypomnijmy, że w programie "Rolnik szuka żony" Ilona poznała Adriana, z którym jest związana do dziś. Niestety mężczyzny zabrakło na wspólnym zdjęciu z bohaterkami show. Pod fotką zaroiło się od miłych komentarzy.

Super! Oby tak dalej.

Pięknie!

Tak trzymać - czytamy.

Jak widać, miłość kwitnie!