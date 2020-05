"Milionerzy". Co się robi w tradycyjnej bani na Suwalszczyźnie? Przez to pytanie pan Patryk odpadł z programu

W dzisiejszym, wtorkowym odcinku programu "Milionerzy" grę o milion rozpocznie pan Patryk z Gdańska. Pracuje w lotnictwie, a w grze towarzyszy mu mama Marzena. Zobaczcie, jak pan Patryk poradził sobie w grze.

Uczestnik z pierwszym pytaniem nie miał najmniejszego problemu i odpowiedź padła błyskawicznie. Podobnie było z drugim pytaniem. Dopiero z trzecim miał pierwszy problem.

Pytanie za 2 tysiące brzmiało:

W znanym przysłowiu plotka, która wylatuje wróblem, wraca:

A. w podskokach

B. wołem

C. jak zbity piec

D. uchem

Pan Patryk niestety nie znał odpowiedzi na pytanie. Postanowił więc wykorzystać pierwsze koło ratunkowe - pytanie do publiczności. Ta w większości wskazała odpowiedź B, którą też zaznaczył pan Patryk. Oczywiście była to poprawna odpowiedź.

Pytanie za 5 tysięcy złotych brzmiało:

Co się robi w tradycyjnej czarnej bani na Suwalszczyźnie:

A. namacza pranie

B. ubija masło

C. zażywa sauny

D. przechowuje węgiel

Gracz ponownie nie znał rozwiązania. Postanowił wykorzystać drugie koło ratunkowe - pół na pół. To wskazało mu odpowiedzi A i C. Mimo to nadal nie był pewien, ale zaryzykował i zaznaczył odpowiedź A. Niestety była ona błędna, bo poprawną była C.

Pan Patryk zakończył grę z tysiącem złotych.

Do kolejnej walki o milion stanęła pani Ewelina z Lublina. Z wykształcenia jest technologiem żywności.

Uczestniczka z pierwszym pytaniem nie miała żadnego problemu i odpowiedź padła błyskawicznie. Podobnie było z drugim pytaniem. A jak brzmiało kolejne?

Pytanie za 2 tysiące złotych:

Aby gramofon był w pełni sprawny, musi mieć:

A. bark

B. dłoń

C. ramię

D. obojczyk

Pani Ewelina miała pewne skojarzenie, jednak nigdy nie korzystała z gramofonu. Mimo to postanowiła zaryzykować i zaznaczyć odpowiedź C, która była poprawna.

Pytanie za 5 tysięcy złotych brzmiało:

Co znajduje się w trzech pomarańczach z opery Sergiusza Prokofiewa?

A. miąższ i sok

B. cytryny, a w nich agrest

C. arie operowe

D. trzy księżniczki

Pani Ewelina nie znała odpowiedzi i postanowiła wykorzystać pierwsze koło ratunkowe - pomoc publiczności. Ta niestety podzieliła się między odpowiedziami C i D. Niestety to koło nie pomogło uczestniczce. Postanowiła więc wykorzystać kolejne - pół na pół. To wskazało jej odpowiedzi B i D. Po tej pomocy, pani Ewelina była już pewna i zaznaczyła odpowiedź D, która była poprawna.

Dalszą grą pani Eweliny będzie można zobaczyć w następnym odcinku.