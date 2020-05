"Milionerzy". Co to jest mirra? A kombucha to jaki grzyb?

W dzisiejszym odcinku programu "Milionerzy" grę kontynuuje pan Tomasz z Krakowa. Uczestnik ma już gwarantowany tysiąc i dwa koła ratunkowe. Kciuki za Tomasza trzyma jego kolega.

REKLAMA

"Milionerzy". Pytania

Pytanie za 2 tysiące brzmiało:

Który bohater Brzechwy wlazł na tyczkę i przedrzeźnia ogrodniczkę?

A. fasola

B. winorośl

C. pomidor

D. groszek pachnący

Pan Tomasz niestety nie znał odpowiedzi na to pytanie. Postanowił skorzystać z kolejnego koła ratunkowego - pół na pół. Po wykorzystaniu go zostały mu dwie odpowiedzi A i C. Choć nie był pewien, postanowił zaryzykować i zaznaczyć odpowiedź C, która była poprawna.

Pytanie za 5 tysięcy złotych brzmiało:

Kibitka to wóz gospodarski używany w dawnej Rosji, a także:

A. reprezentacyjna kareta cara

B. bryczka ślubna

C. karetka do przewozu chorych

D. pojazd do transportu więźniów

Choć pan Tomasz ponownie nie znał odpowiedzi od razu zaryzykował i błyskawicznie zaznaczył odpowiedź D, która okazała się poprawna. Jak widać, szczęście uczestnika nie odpuszczało.

Pytanie za 10 tysięcy złotych brzmiało:

Szybko zrobimy coś zarutko, na furkocie, ale i:

A. antkiem

B. tutką

C. migiem

D. iłem

Pan Tomasz wyeliminował odpowiedzi, które mu nie pasowały i tak postawił na odpowiedź C, która była poprawna.

Pytanie za 20 tysięcy złotych brzmiało:

Które psy mają puszysty ogon, noszony do góry, skręcony nad grzbietem?

A. charty afgańskie

B. boksery

C. akity

D. labradory

Pan Tomasz postanowił skorzystać z ostatniego koła ratunkowego - telefonu do przyjaciela. Przy słuchawce była siostra uczestnika, która postawiła na odpowiedź D. Jednak uczestnik postanowił zaznaczyć odpowiedź C, która była poprawna.

Pytanie za 40 tysięcy brzmiało tak:

Trzej królowie przynieśli Jezusowi w darze kadzidło, mirrę i złoto. Co to jest mirra?

A. zwój pergaminu

B. gumożywica drzew

C. haftowana tkanina

D. srebro

Uczestnik nie znał odpowiedzi więc postanowił zrezygnować z dalszej gry. Pan Tomasz wygrał 20 tysięcy złotych, a poprawną odpowiedzią była odpowiedź B.

Następnym graczem, który stanie do walki o milion jest pani Katarzyna z Piotrkowa Trybunalskiego. Jest inżynierem środowiska, a w grze towarzyszy jej przyjaciółka Kinga.

Pytanie za tysiąc złotych brzmiało:

Pagoda to rodzaj zdobionej wielokondygnacyjnej wierzy. Dla jakiego regionu jest charakterystyczna?

A. dla północnej Europy

B. dla Ameryki Południowej

C. dla południowo-wschodniej Azji

D. dla środkowej Afryki

Pani Katarzyna niestety nie była pewna odpowiedzi i postanowiła poprosić o pomoc publiczność. Ta wskazała odpowiedź C, którą również zaznaczyła pani Katarzyna. Oczywiście okazała się poprawna.

Pytanie za 2 tysiące brzmiało tak:

Kombucha to grzyb:

A. atomowy

B. kapeluszowy

C. herbaciany

D. kawowy

Pani Katarzyna również nie znała odpowiedzi i postanowiła wykorzystać drugie koło - telefon do przyjaciela. Przy słuchawce był narzeczony, który również nie znał odpowiedzi. Uczestniczka nie chciała ryzykować i wykorzystała drugie koło ratunkowe - pół na pół. W ten sposób zostały tylko dwie odpowiedzi: B i C. Choć uczestniczka nadal nie znała odpowiedzi, zaznaczyła C i słusznie.

Pytanie za 5 tysięcy złotych brzmiało tak:

Optymista patrzy na świat

A. spode łba

B. przez pełną szklankę

C. przez różowe okulary

D. zbieżnym zezem

Tutaj pani Katarzyna znała odpowiedź i zaznaczyła odpowiedź C, która była poprawna.

Pytanie za 10 tysięcy złotych brzmiało tak:

Kto swoją artystyczną karierę rozpoczął od tworzenia masek pośmiertnych zgilotynowanych arystokratów?

A. madame Tussaud

B. markiza de Pompadour

C. lord Byron

D. markiz de Sade

Pani Katarzyna nie była pewna odpowiedzi, ale tym razem zaryzykowała i zaznaczyła odpowiedź A, która okazała się poprawna.

Pytanie za 20 tysięcy brzmiało tak:

Który ze światowej sławy sportowców wziął udział w 2018 roku w spocie promującym pamięć o powstaniu warszawskim?

A. Tiger Woods

B. Mike Tyson

C. Oscar Pistorius

D. O.J. Simpson

Pani Katarzyna postanowiła zaryzykować i zaznaczyła odpowiedź A, która niestety była błędna. Poprawną odpowiedzią była B.

Pani Katarzyna wygrała tysiąc złotych.