"Ślub od pierwszego wejrzenia". Magdalena Chorzewska skomentowała wpis Adama. Oceniła jego relację z Asią

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to program, w którym ludzie powierzają swoje życie uczuciowe ekspertom. Do grona naukowców, którzy wyłaniają pary do eksperymentu społecznego, należą: psycholog i psychoterapeuta Magdalena Chorzewska, psycholog i terapeuta Piotr Mosak oraz profesor Bogusław Pawłowski - antropolog.

REKLAMA

Magdalena Chorzewska jest aktywnym użytkownikiem Instagrama. Zachęciła obserwatorów do zadawania pytań. Nie zabrakło odniesień do "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Magdalena Chorzewska odpowiada na Instagramie

Po zakończeniu emisji programu Adam zamieścił post, w którym podważył opinie ekspertów. Zirytowany Piotr Mosak, odniósł się do publikacji. Magdalena Chorzewska na Instagramie, zachęciła internautów do zadawania pytań. Jedno z nich dotyczyło uczestnika programu i psycholożka została zapytana, czy widziała post Adama. Chorzewska odpowiedziała stanowczo na to pytanie.

Widziałam i nie mam zamiaru tego komentować - oświadczyła Magdalena Chorzewska.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Magdalena Chorzewska odpowiada na pytania o program

Następnie ekspertka z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" została zapytana o hejt, który wylał się na Adama po zakończeniu programu. Pani psycholog stwierdziła, że nie ma wpływu na reakcje ludzi.

Nie chciałabym się wypowiadać na ten temat, bo za reakcje widzów nie jesteśmy odpowiedzialni. Natomiast rzeczywiście Adam pokazał w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" pewne zachowania, które w opinii wielu ludzi, nie były w porządku wobec Joasi - stwierdziła.

Kolejne pytane dotyczyło relacji Adama i Joanny w programie. Chorzewska powiedziała, że eksperci w programie nie mają wpływu na zachowania uczestników eksperymentu społecznego.

My dajemy ludziom szansę i łączymy ludzi, ale to, w jaki sposób oni się zachowują, to dla nas trochę nie do przewidzenia. Adam i Asia teoretycznie byli dobrze dobrani. Czegoś tam zabrakło w ich relacji. Na pewno zabrakło dobrej woli ze strony Adama, na pewno zabrakło pewnych aspektów, które pomimo wszystko gdzieś powinny wystąpić w tej relacji z szacunku do siebie - powiedziała psycholożka.

Myślicie, że ekspertka ma racje?