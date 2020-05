"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr Mosak komentuje zarzuty Adama. "Nie namawiam partnerów do czynności seksualnych"

i.will.be.gentle 3 godziny temu Oceniono 5 razy 1

to co się dzieje teraz wokół Adama jest porażające, okej można na podstawie tego jak pokazał się w programie oceniać go tak a nie inaczej, ale hejt jest przesadą, istnieje cienka granica pomiędzy komentarzem czysto krytycznym typu "nie spodobało mi się jak Adam potraktował Joannę, to nie było ok", a komentarzem hejterskim typu "Adam to wst..ętny rudy wiewiór", są osoby, które mogą zwyczajnie z hejtem sobie nie poradzić i wynika z tego nieszczęście, a wtedy kto jest za coś takiego odpowiedzialny?, to co się dzieje w grupie ślubu na fejsie przechodzi ludzkie pojęcie, setki jak nie tysiące hejtów, nie chcę bronić Adama, ale to jak było na prawdę wiedzą tylko on i Joanna, poza tym robienie z Aśki teraz jakiejś męczennicy też jest śmieszne, pamiętając jak była oceniana po początkowych odcinkach, kiedy hejt szedł w jej stronę