"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita rozpływa się nad swoim mężem. "Znosi huśtawki emocjonalne"

Anita Szydłowska zyskała popularność, dzięki udziałowi w eksperymencie społecznym "Ślub od pierwszego wejrzenia". To tam poznała swojego obecnego męża Adriana, z którym do dziś tworzą szczęśliwą rodzinę. Teraz spodziewają się drugiego dziecka, a co za tym idzie - Anita chętnie opowiada o urokach macierzyństwa. Okazuje się, że Adrian bardzo jej w tym pomaga.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita o wsparciu męża

Anita zamieściła na Instagramie obszerny wpis, w którym pochwaliła męża i podziękowała za tak ogromne wsparcie. Adrian jest mężem na medal!

Przede wszystkim Adrian pomaga mi w noszeniu ciężkich rzeczy (chociaż nie da się uniknąć kilkunastu przysiadów do Jerzyka każdego dnia), daje mi w nocy pospać, jeżeli maluszek wstaje na mleczko, a także chodzi na zakupy, bo mimo otwartych galerii warto zachować zdrowy rozsądek i korzystać z idei shopsharingu, czyli robienia zakupów przez jedną osobę dla innych, aby unikać kontaktu i zbyt dużej ilości osób w sklepach - zaczęła.

Ważne jest też wsparcie emocjonalne, ale mój mąż już chyba dobrze zna się na moim ciążowym stanie, bo przez cały okres od ślubu jestem częściej w ciąży niż nie. Mam wspaniałego męża i zawsze będę powtarzać to, że właśnie w takich momentach poznaje się prawdziwe zaangażowanie i kiedy po raz kolejny będziecie szukać księcia na białym koniu to spróbujcie sobie wyobrazić go jako tatę i waszego partnera w każdej sytuacji - dodała.

Anita i Adrian za każdym razem udowadniają, że eksperci wykonali kawał dobrej roboty, łącząc ich ze sobą. Mamy nadzieję, że szczęście Anity i Adriana podzielą kolejne pary czwartej edycji programu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" - finał już w piątek

Finał czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zbliża się wielkimi krokami. Już w piątek 22 maja będziemy mogli zobaczyć, która z par zdecyduje się pozostać w małżeństwie, a która wybierze rozwód. Przypomnijmy, że w finale są takie pary jak: Agnieszka i Wojtek, Oliwia i Łukasz i Joanna i Adam. Której najbardziej kibicujecie?