"Milionerzy". Jaki to kolor camelowy? A które z tych państw jest większe od pozostałych?

W kolejnm odcinku programu "Milionerzy" grę kontynuuje Justyna z Lipna. Uczestniczka ma już 75 tysięcy na koncie. Co więcej, pani Justyna nie użyła jeszcze ani jednego koła ratunkowego. Zobaczcie, jak teraz sobie poradziła.

"Milionerzy"

Pytanie za 125 tysięcy brzmiało tak:

Taśmy z nagraniem rozmowy Leszka Miller z Aleksandrem Kwaśniewskim, którą prowadzono w 2013 roku w restauracji Amber Room:

A. wysłano sondą na Marsa

B. znaleziono na Marszałkowskiej

C. wyłowiono z Wisły

D. odkryto w szafie Kiszczaka

Pani Justyna, niestety, nie znała odpowiedzi na to pytanie i postanowiła wykorzystać pierwsze koło ratunkowe. Użyła pół na pół i zostały odpowiedzi C i D. Choć nadal to nie pomogło uczestniczce, postanowiła zaryzykować i zaznaczyć odpowiedź D.

Niestety, była to błędna odpowiedź, poprawna była C.

Pani Justyna zakończyła grę na 40 tysiącach złotych.

Następnym graczem, który walczył o milion był pan Sebastian, który pochodzi z Plewisk, a z zawodu jest historykiem.

Z pierwszym pytaniem pan Sebastian nie miał żadnego problemu. Podobnie było z drugim i trzecim pytaniem. Dopiero pytanie za 5 tysięcy złotych sprawiło mu kłopot i brzmiało tak:

Camelowy to kolor:

A. majonezu z ketchupem

B. czerwonego wina z colą

C. kawy z mlekiem

D. jagód ze śmietaną

Pan Sebastian nie znał odpowiedzi na to pytanie i postanowił wykorzystać pierwsze koło ratunkowe "pół na pół". Koło wskazało dwie odpowiedzi B i C. Pan Sebastian nadal nie był pewny i użył kolejnego koła ratunkowego - pomoc publiczności. Ta w dużej większości wskazała odpowiedź C. Taką też zaznaczył pan Sebastian i okazała się poprawna.

Pytanie za 10 tysięcy złotych brzmiało:

U nas Władysław III Warneńczyk. A w jakim kraju I Ulaszlo?

A. w Bułgarii

B. w Czechach

C. na Węgrzech

D. na Rusi

Pan Sebastian był pewien odpowiedzi i zaznaczył odpowiedź A, która okazała się, niestety, błędna.

Pan Sebastian zakończył grę i wygrał tysiąc złotych.

Kolejną walkę o milion rozpoczął pan Piotr z Warszawy, który zajmuje się wypalaniem kawy.

Z pierwszym pytaniem poradził sobie błyskawicznie.

Pytanie za tysiąc złotych brzmiało:

Jedno z tych państw jest sporo większe od pozostałych pod względem powierzchni:

A. Austria

B. Holandia

C. Dania

D. Polska

Pan Piotr, choć dłużej się zastanawiał, postanowił zaznaczyć odpowiedź C, która była poprawna.

Na tym pytaniu czas programu się zakończył, a dalszą walkę pana Piotr można obejrzeć w kolejnym docinku.