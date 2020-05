"Ślub od pierwszego wejrzenia". Przed nami finał! Jest już zapowiedź Agnieszki i Wojtka. Czy zostaną małżeństwem?

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" od samego początku cieszy się ogromną popularnością. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy uczestników i wyczekują tego ostatniego momentu - finału. To właśnie wtedy dowiemy się, która z par postanowi pozostać małżeństwem, a która zdecyduje się rozwieść. Przypomnijmy, że finał czwartego sezonu zbliża się wielkimi krokami - już w najbliższy piątek poznamy dalsze losy wszystkich uczestników.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia" - Które pary zdecydowały się na rozstanie?

"Ślub od pierwszego wejrzenia" - zapowiedź finału z Agnieszką i Wojtkiem

Już w najbliższy piątek poznamy decyzje uczestników. W sieci pojawił się zwiastun odcinka, w którym możemy zobaczyć ulubiona parę widzów - Agnieszkę i Wojtka. W ich przypadku eksperci wykonali kawał naprawdę dobrej roboty, ponieważ od samego początku para idealnie się ze sobą dogaduje, szybko też została ulubieńcami internautów. Mają podobne charaktery, plany na przyszłość i co najważniejsze polubiły się nawet ich rodziny. A jakby tego było mało, w ostatnim odcinku sami nawiązali do swojej przyszłości, co jeszcze bardziej dało nadzieję na pozytywne zakończenie.

W zwiastunie odcinka możemy zobaczyć skrót ich całej, choć krótkiej drogi w małżeństwie - pierwsze spotkanie, pierwszy taniec czy też pierwszy pocałunek.

Pod zamieszczonym wideo pojawiło się wiele komentarzy fanów przekonanych, że pokazane nagranie może wskazywać tylko na jedno - ta para pozostanie małżeństwem.

Kibicuję im. Najlepsza para, megapozytywni.

Według mnie najlepsza para ze wszystkich edycji. Życzę im jak najlepiej.

Zostaną razem. Powinni dać sobie szansę - czytamy.

Niestety, nikt nie może przewidzieć, co wydarzy się w finałowym odcinku.Przekonaliśmy się chociażby w poprzednich edycjach, że tak naprawdę dopóki piłka jest w grze, dopóty wszystkie scenariusze są możliwie. Patrząc jednak na przecieki z produkcji, wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście Agnieszka i Wojtek pozostaną małżeństwem. Zostaje nam tylko trzymać kciuki, że wciąż - po roku od powstania programu - są ze sobą szczęśliwi :)

Warto dodać, że oprócz Agnieszki i Wojtka tego dnia podejmą decyzję Łukasz z Oliwią i Joanna z Adamem.