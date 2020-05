"Milionerzy". Ile otworów ma kula do bowlingu? Który z organów to appenix?

W dzisiejszym odcinku programu "Milionerzy" walkę o milion kontynuuje pani Barbara, która ma już 10 tysięcy złotych. Uczestniczce zostało 7 pytań do miliona i jedno koło ratunkowe. Zobaczcie, jak sobie poradziła.

"Milionerzy"

Pytanie za 20 tysięcy brzmiało:

Ile wszystkich otworów ma klasyczna kula do bowlingu?

A. dwa

B. trzy

C. cztery

D. pięć

Pani Barbara niestety nie była do końca pewna odpowiedzi. Mimo to postanowiła zaryzykować i zaznaczyła odpowiedź C. Niestety była to błędna odpowiedź. Pani Barbara straciła 19 tysięcy złotych.

Poprawną odpowiedzią była odpowiedź B.

Pani Barbara zakończyła grę z tysiącem złotych.

Do kolejnej walki o milion złotych stanie pani Justyna z Lipna. Z wykształcenia jest antropolożką i etnolożką. Oprócz tego jest tzw. "mamą na etacie" i wychowuje dwójkę synów.

Pani Justyna z pierwszym pytaniem nie miała żadnego problemu i odpowiedź pojawiła się błyskawicznie. Podobnie było z drugim i trzecim. Dopiero czwarte pytanie za 5 tysięcy złotych sprawiło pierwszy problem. Brzmiało ono następująco:

Dokończ fragment piosenki: "Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodniej, weź się starzej...

A. weź na grobie ze mną siądź"

B. w moim życiu dziel i rządź"

C. razem ze mną idź krok w krok"

D. powędrujmy w świata mrok"

Pani Justyna postanowiła zaznaczyć odpowiedź C, która okazała się poprawna. Uczestniczka nadal miała dobrą passę, ponieważ z kolejnym pytaniem nie miała problemu. Odpowiedź na pytanie za 10 tysięcy złotych padła błyskawicznie.

Pytanie za 20 tysięcy złotych brzmiało tak:

Czarownice i Geothe na najwyższym szczycie Harcu, a Kordian na najwyższym szczycie:

A. Himalajów

B. Tatr

C. Andów

D. Alp

Pani Justyna nie była pewna odpowiedzi, ale postanowiła zaryzykować i zaznaczyć odpowiedź D, która była poprawna.

Pytanie za 40 tysięcy złotych brzmiało tak:

Który z organów to appendix, czyli dodatek:

A. szyszynka

B. śledziona

C. woreczek żółciowy

D. wyrostek robaczkowy

Pani Justyna ponownie nie była pewna odpowiedzi. Jednak droga dedukcji zaprowadziła ją do odpowiedzi D. Tak też zrobiła uczestniczka, zaznaczyła ją i przeszła do następnej rundy.

Pytanie za 75 tysięcy złotych brzmiało:

Jaka przeszkoda na polu golfowym to tzw. bunkier:

A. kępa krzaków

B. dół z piachem

C. sterta siana

D. oczko wodne

Pani Justynie najbardziej pasowała odpowiedź B, jednak nie znała dokładnie wszystkich określeń. Ponownie zaryzykowała i zaznaczyła odpowiedź B, która była poprawna.

Na tym pytaniu uczestniczka zakończyła program, a dalsze losy pani Justyny możemy śledzić w kolejnym odcinku.