"Ślub od pierwszego wejrzenia". Wojtek nawiązał do zakończenia programu. Fani kibicują parze: Obyście byli razem, wariaty

Już 22 maja zostanie wyemitowany finałowy odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Widzowie poznają odpowiedzi na nurtujące ich od tygodni pytania: czy pary dobrane przez ekspertów postanowią się rozwieźć czy pozostać w związku małżeńskim. Do zakończenia programu nawiązał jeden z uczestników.

REKLAMA

ZOBACZ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Wojtek kłócą się o... kołdrę. Oliwia i Łukasz przeżywają rozstanie

Zobacz wideo Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzięli drugi ślub

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Wojtek o zakończeniu sezonu

Wojtek Janik dzięki udziałowi w programie ożenił się z Agnieszką Łyczakowską. Widzowie show mocno kibicują tej parze, a uczestnik eksperymentu społecznego zamieścił na Instagramie zdjęcie z ostatniego odcinka. Zapytał fanów, czy będą tęsknić za "Ślubem od pierwszego wejrzenia".

Kolejny piątek, kolejna impreza i kolejne zdjęcie telewizora. Hahaha to będzie krótki post... Pierwsze pytanie kto ogląda? Kolejne to za niedługo finał, ja jestem rozdarty... Będziemy tęsknić za programem czy nie? - zapytał Wojtek na Instagramie.

Pod opublikowaną fotografią nie brakowało odpowiedzi obserwatorów. Internauci zapewniali, że będą tęsknić za programem i kibicują, żeby Agnieszce i Wojtkowi się ułożyło.

Będziemy tęsknić, ale także mamy nadzieję, że jesteście dalej małżeństwem. No i że będziecie się z nami dzielić swoim życiem na Instagramie. Może to głupio zabrzmi, ale chciałabym, żeby powstał jakiś program o was bo Jesteście NAJLEPSI!

Oj to najlepsza edycja tego programu. A wy oboje zawsze mnie rozśmieszacie.

Nie mogę się na was napatrzeć. Obyście byli razem, wariaty - pisali fani pary.

My również nie możemy się doczekać finałowego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Którym parom kibicujecie?