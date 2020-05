Relacja Joanny i Adama nie należy do najłatwiejszych. Uczestnicy programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" zmagają się ze swoimi nawykami i przeszłością, chcąc stworzyć prawdziwy związek. Asia otworzyła się przed Adamem i zdobyła się na szczere wyznanie. Mężczyzna odwiedził żonę w Jastrzębia-Zdroju i para wybrała się na imprezę. Joanna wyjawiła, co zdarzyło się tego wieczora.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Asia zwierzyła się siostrze Adama

Joanna przybyła w pierwszy dzień wiosny do Opola, gdzie mieszka jej małżonek. Adam zorganizował wypad z dziećmi i siostrą. Ekipa spaliła marzannę, a potem udała się do mieszkania Adama. Podczas jego nieobecności siostra Adama poprosiła Asię o rozmowę. Joanna przyznała, że Adam blokuje się przy niej i nie jest otwarty na rozwijanie romantycznej relacji.

Mam wrażenie, że Adam mnie ignoruje w każdej możliwej sytuacji - stwierdziła Asia.

Siostra Adama przyznała, że jej brat po weselu bardzo się zmienił i jest dla niej obcy. Panie zaczęły analizować zachowanie 31-latka. Szwagierka Joanny sugerowała, żeby podpiła męża, żeby się rozluźnił. W pewnym momencie Asia wyznała, że podczas pobytu Adama w Katowicach coś się wydarzyło.

Nie chciałabym go podpić, bo jak był podpity, to kilka zdań powiedział i chyba nie do końca... - powiedziała.

Siostra Adama usiłowała się dowiedzieć, co takiego powiedział jej brat, jednak Asia drżącym głosem przyznała, że nie chce tego wyjawić. Stwierdziła, że jej mąż nie pamięta tego, co powiedział tego wieczoru, ale te słowa zapadły jej w pamięć.

No w sumie nie ma tego co roztrząsać, ale gdzieś mi to w głowie utkwiło. Wiadomo, ludzie różne rzeczy mówią pod wpływem i nie kontrolują tego, a ja wychodzę z założenia, że mówią szczerze. Fakt, że mnie pocałował, no ale... - wyznała.

Siostra Adama dzięki gestowi brata dostrzegła szansę, że to małżeństwo może przetrwać. Dała tym samym nadzieję Asi.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Odwiedziny eksperta

Do końca eksperymentu pozostał zaledwie tydzień, dlatego podczas pobytu Joanny u Adama w Opolu odwiedził ich Piotr Mosak. Para obawiała się tego spotkania, a Joanna przyznała, że niepotrzebnie się denerwowała. Ekspert w rozmowie z parą stwierdził, że brakuje im okresu narzeczeństwa i randkowania.

Mnie się wydaje, że to będzie moja pierwsza randka, to tym bardziej jest ciekawość i zainteresowanie - powiedział Adam.

Asia podczas rozmowy z psychologiem wydawała się być podekscytowana, zaś Adam lekko znudzony i mało zainteresowany rozmową o randkach z żoną.

Już w 22 maja przekonamy się, czy Joanna i Adam postanowili pozostać w związku małżeńskim.