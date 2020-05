24-letnia Oliwia i 29-letni Łukasz poznali się na ślubnym kobiercu, dzięki udziałowi w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Nadal trwa emisja odcinków, a internauci wciąż zachodzą w głowę, czy związek pary przetrwał próbę czasu. Ostatnio informowaliśmy, że para zdecydowała się zablokować swoje konta na Instagramie. Łukasz znów zmienił ustawienia konta i teraz treści udostępniane na profilu są upublicznione. Ostatnio uczestnik zdecydował się zamieścić post, w którym jego opis daje do myślenia.

REKLAMA

ZOBACZ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Internauta skrytykował zachowanie Oliwii w programie. Łukasz stanął w jej obronie

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Łukasz zamieścił wpis o związkach

Łukasz Kuchta zamieścił zdjęcie z podróży poślubnej na Maltę. W całej publikacji najbardziej jest zastanawiający opis, gdzie uczestnik programu sugeruje, że mimo kryzysów każda para może się dogadać.

W związku jest trochę jak na tym zdjęciu. Schodek po schodku do góry. Za sobą widoki, które mogą rozproszyć, można zerknąć, ale trzeba uważać, by się nie potknąć. Można zawrócić i cieszyć się tym, co już widzimy, ale wtedy nigdy nie osiągniemy szczytu, gdzie czeka nas nagroda w postaci "idealnego" związku - napisał Łukasz na Instagramie.

Pod tą głęboką myślą pojawiło się zdanie, które ma zmylić wszystkich widzów, którzy podejrzewali, że pierwsza część wpisu sugeruje, że nadal jest z Oliwią.

A tak serio to po prostu chciałem wrzucić to zdjęcie, a nie wiedziałem jaki podpis dać - zażartował.

Pod postem pojawiło się sporo komentarzy. Fani pary pisali, że mają nadzieję, że postanowili pozostać w związku małżeńskim. Pojawiły się też głosy, że Oliwia nie pasuje do Łukasza.

Zawsze trzeba piąć się w górę! Jesteście z Oliwią super małżeństwem i wierzę, że będziecie szczęśliwi. Różnie w życiu bywa, raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale miłość pokona wszystkie przeszkody. Życzę wam szczęścia z całego serca.

Super opis. Super fota. Ale stać cię na lepszą żonę, która będzie cię szanować i doceniać, a nie ustawiać i rządzić...

Ważne, by razem patrzeć w tym samym kierunku. Trzymam kciuki powodzenia - pisali obserwatorzy.

Finał programu zbliża się wielkimi krokami. Już 22 maja dowiemy się, kto postanowił pozostać w związku małżeńskim, a które pary uznały, że chcą się rozwieźć.

Jak myślicie, Oliwia i Łukasz nadal są razem?