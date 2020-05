"Hotel Paradise". Sandra wyznała, że potrzebowała czasu, aby wybaczyć Maćkowi. "To była najlepsza moja decyzja"

Sandra Mosakowska i Maciej Kindler byli uczestnikami programu "Hotel Paradise". W trakcie pobytu na Bali tworzyli zgraną parę i podejrzewano, że mogą wygrać program. Wraz z przybyciem Marty na rajską wyspę, między Maćkiem i Sandrą zaczęło się psuć. Ich pakt i związek się rozpadł, a uczestnik nazywał byłą partnerkę żmiją. Nawet podczas finału Sandra wierzyła, że mogła z Maćkiem wygrać format. Mosakowska zdradziła, jak teraz wyglądają jej relację z Kindelrem.

REKLAMA

ZOBACZ: "Hotel Paradise". Sandra zwróciła uwagę Ani, a ta ją zaatakowała. Doszło do ostrej wymiany zdań: Kompleksy wychodzą

"Hotel Paradise". Sandra i Maciek się pogodzili

Sandra Mosakowska w rozmowie z "Party" wyznała, że nadal utrzymuje kontakt z Maćkiem. Po programie porozmawiali ze sobą i w ten sposób oczyścili atmosferę.

Mamy ze sobą kontakt, mamy tutaj czystą kartę. Wyjaśniliśmy sobie wszystko. Jakoś ta relacja została oczyszczona i jest dobrze między nami. To jest najważniejsze. Ja nie jestem konfliktowa, więc jeżeli ktoś nie robi źle w stosunku do mnie, to jest okej między nami - powiedziała Sandra.

Uczestniczka programu zagrała ostatnio w "Kole Plotka", gdzie przeprosiła Maćka za wyjawienie jego sekretu na temat używek.

Zobacz wideo

Mosakowska została zapytana, czy Kindler ją przeprosił. Okazało się, że to Maciej wykazał się dojrzałością i pierwszy przeprosił Sandrę. Ona potrzebowała czasu, aby mu wybaczyć.

On najpierw mnie przeprosił. Historia była taka trochę zawiła, bo dostałam od niego dłuższą wiadomość. Ja ją w połowie przeczytałam, na drugą połowę nie do końca miałam siłę. Działo się bardzo dużo pomiędzy. Leciały nowe odcinki "Hotelu Paradise" i jak ja zobaczyłam, co tam się zaczęło wyrabiać, jakie tam były spiski na mnie, to dla mnie to było po prostu za dużo. Uznałam, że tej wiadomości nie doczytam. Jeszcze Maćkowi nie wybaczę, wezmę to na czas. To była najlepsza moja decyzja. [...] Można powiedzieć, że wszystko, co jest już za nami - wyznała uczestniczka programu.

Myślicie, że między Sandrą a Maćkiem zrodzi się jakieś uczucie po programie?