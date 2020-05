"Milionerzy". W jakim języku ukazuje się w oryginale "Thorgal" Grzegorza Rosińskiego? To pytanie sprawiło graczowi trudność

W poniedziałkowym odcinku "Milionerów" z Hubertem Urbańskim spotkał się tylko jeden gracz - pan Damian z Lublina, który kontynuował grę. Jak blisko był miliona?

"Milionerzy". Z kim kojarzymy mieszaninę węglowodorów parafinowych?

Pierwsze pytanie, z którym pan Damian miał problem, warte było 10 tysięcy złotych i brzmiało następująco:

Kto w serialu "Alternatywy 4" nie da "krzywdy zrobić nikomu, zawsze pomoże o każdej porze. O mój Boże"?

A: Mieczysław Anioł

B: Stanisław Anioł

C: Ryszard Dąb-Rozwadowski

D: Józef Balcerek

Gracz poprosił o pomoc publiczność. Najwięcej głosów zyskała odpowiedz B, i to na nią zdecydował się postawić uczestnik programu. Okazała się ona poprawna.

Pytanie za 40 tysięcy złotych brzmiało:

Z kim kojarzymy mieszaninę węglowodorów parafinowych, w kosmetyce stosowaną jako podłoże maści, a w technice jako smar?

A: z leniem

B: z lizusem

C: z gogusiem

D: z cholerykiem

Pan Damian postawił na odpowiedź B - z lizusem, która okazała się prawidłowa.

Pytanie za 125 tysięcy brzmiało następująco:

W jakim języku ukazuje się w oryginale "Thorgal" Grzegorza Rosińskiego?

A: polskim

B: flamandzkim

C: angielskim

D: francuskim

Gracz poprosił o odrzucenie dwóch błędnych odpowiedzi. Uczestnik "Milionerów" musiał wybrać pomiędzy opcją C i D. Poprosił o zaznaczenie odpowiedzi D, która okazała się właściwa.

Pytanie za ćwierć miliona brzmiało:

"Za chwilę Ja i Ty wraz z naszym pokoleniem przeniesiemy się do wieczności". Jak zwrócił się tu prezydent Wałęsa do prezesa Kaczyńskiego?

A: Kochany Prezesie

B: Drogi Dawny Druhu Jarosławie

C: Szanowny Jarosławie K.

D: Bracie Kaczyński

Uczestnik zdecydował się zatelefonować do przyjaciela Andrzeja, któremu niestety nie udało się rozwiać wątpliwości gracza. Pan Damian zrezygnował więc z odpowiedzi na to pytanie i zabrał do domu 125 tysięcy złotych. Właściwą odpowiedzią na to pytanie była opcja D - bracie Kaczyński.

Gratulujemy imponującego wyniku i już nie możemy się doczekać kolejnego odcinka!