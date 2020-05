"Milionerzy": Gdzie skonstruowano broń zwaną "pepeszą"? A co to jest peszel? Z takimi pytaniami musiał zmierzyć się uczestnik

W dzisiejszym odcinku programu "Milionerzy" grę kontynuuje pan Kamil, nauczyciel biologii z Wrocławia. Uczestnik ma już na koncie 2 tysiące złotych, a do miliona zostało mu 9 pytań. Zobaczcie, jak poradził sobie w grze o milion.

"Milionerzy". Pytania

Z pytaniem za 5 tysięcy złotych pan Kamil nie miał najmniejszego problemu i odpowiedź padła błyskawicznie.

Pytanie za 10 tysięcy złotych brzmiało:

Jakie zawierzę, stało się symbolem męskiego magazynu stworzonego przez Hugh Hefnera?

A. panda

B. tygrys

C. kot

D. królik

Uczestnik nie znał odpowiedzi na to pytanie. Postanowił zatem użyć koła ratunkowego - pomoc publiczności. Ta okazała się niezawodna i w większości zaznaczyła odpowiedź D. Pan Kamil nie ukrywał zaskoczenia, ponieważ obstawiał inną odpowiedź. Mimo to jednak postanowił zaufać publiczności i zaznaczył odpowiedź D, która okazała się poprawna.

Pytanie za 20 tysięcy złotych brzmiało tak:

Cząsteczka wody utlenionej ma dwa atomy wodoru. Ile ma atomów tlenu?

A. zero

B. jeden

C. też dwa

D. trzy

Pan Kamil był pewien odpowiedzi (bo jest nauczycielem chemii) i zaznaczył odpowiedź C, która była poprawna.

Pytanie za 40 tysięcy złotych brzmiało tak:

Gdzie skonstruowano broń, popularnie nazwaną pepeszą?

A. w USA

B. w Czechach

C. w ZSRR

D. w Chinach

Pan Kamil nie znał odpowiedzi i postanowił użyć już swojego ostatniego koła ratunkowego - telefon do przyjaciela. Po drugiej stornie miał tatę, który jego zdaniem powinien znać odpowiedź, I miał rację, pan Adam był pewien i postawiłby na odpowiedź C. Tak też zrobił pan Kamil. Zaufał tacie i zaznaczył odpowiedź C, która była poprawna.

Pytanie za 75 tysięcy brzmiało tak:

W Ameryce Południowej są tylko dwa państwa bez dostępu do morza lub oceanu. Jedno to Paragwaj a drugie:

A. Urugwaj

B. Boliwia

C. Peru

D. Brazylia

Pan Kamil nie znał odpowiedzi, ale postanowił zaryzykować i zaznaczył odpowiedź B, która okazała się poprawna.

Pytanie za 125 tysięcy brzmiało tak:

Peszel to:

A. zbiór danych ludzi i zawodów

B. karbowana rura na kable

C. jednostka przewozowa

D. mięsne danie

Uczestnik niestety nie znał odpowiedzi i tym razem nie chciał zaryzykować. Postanowił zakończyć grę. Pan Kamil wygrał 75 tysięcy złotych.

W kolejnej walce o milion zagra pan Damian z Lublina, który pasjonuje się hodowlą owadów, gadów i płazów. W grze towarzyszy mu przyjaciel Jacek.

Z pierwszym pytaniem pan Damian nie miał najmniejszego problemu..

Pytanie za tysiąc złotych brzmiało tak;

Który lekarz znieczuli nas przed operacją?

A. toksykolog

B. radiolog

C. pulmonolog

D. anestezjolog

Pan Damian znał odpowiedź i zaznaczył odpowiedź D, która była poprawna.

Na tym pytaniu czas odcinka się zakończył, a pan Damian o milion powalczy dopiero w następnym.