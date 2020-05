"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia i Łukasz zablokowali swoje Instagramy. Pojawiły się pytania. "Hejt czy... ciąża?"

Wiosenna edycja programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" dobiega końca i im bardziej zbliżamy się do finału, tym więcej teorii spiskowych tworzą fani poszczególnych par. Oliwia i Łukasz w ostatnich dniach wzbudzili najwięcej skrajnych komentarzy. A wystarczyło, że zamknęli dla obserwatorów zewnętrznych swoje konta na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Niektórym się udało, a innym nie. Kto się rozstał po programie?

Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" blokują Instagramy

Oliwia i Łukasz w ostatnich dwóch odcinkach programu pojawiali się znacząco rzadziej niż we wcześniejszych. Fani show zwrócili na to uwagę, niektórzy wręcz podliczali czas ekranowy, jaki otrzymała para. Dodatkowo, zwłaszcza Oliwia pokazywana była w dość niekorzystnym świetle - minuty czasu antenowego wypełniły jej przytyki w stronę męża, docinki i żarciki pary, które nie wszystkim przypadły do gustu. Na koncie na Instagramie Oliwii zaroiło się od komentarzy delikatnie mówiąc nieprzychylnych.

W końcu w zeszłym tygodniu para zdecydowała o zamknięciu dotąd otwartych profili na Instagramie. Nie da się już podglądać ich życia anonimowo - sami decydują, kto ma prawo dołączyć do grona ich obserwatorów. Fani mają na ten temat dwie teorie - stawiają na nieradzenie sobie z krytyką albo na... chęć ukrycia ciąży. Najwięcej spekulacji na ten temat, brzmiących dość prawdopodobnie, znajdziemy na zamkniętej grupie fanów produkcji.

Obserwujecie Insta Oliwii? Ostatnie zdjęcie ucięte przy brzuchu, gdzie się akurat poszerzał. Chyba plotka o tej ciąży jest realna!

Zablokowali swoje Insta. Hejt czy... ciąża, jak myślicie?

A skąd domysły, że jest w ciąży? Takie plotki krążą ;) - zastanawiają się fani programu na zamkniętej grupie na Facebooku.

Podobne przecieki rozpuszczają również nasi zorientowani czytelnicy:

Są spoilery, że Oliwia i Łukasz lada moment będą rodzicami, a Agnieszka z Wojtkiem są razem ciągle. Cóż, program był nagrywany ponad rok temu oni nie siedzą na bezludnych wyspach tylko żyją wśród ludzi.

Podobne sugestie znajdziemy też pod zdjęciami Oliwii i Łukasza. Sami zainteresowani nie potwierdzają - ani nie zaprzeczają! - tym informacjom. Trzeba to też jednak zrozumieć. Do końca emisji programu na TVN 7 nie wolno im zdradzać swoich dalszych losów. Dopiero pod koniec maja dowiemy się, czy Łukasz i Oliwia wciąż są małżeństwem.