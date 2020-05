"Milionerzy". Ile miesięcy w roku ma tylko 30 dni? Co prędzej jest ogniowe niż ogniste?

We wtorkowym odcinku grę w programie "Milionerzy" kontynuował pan Jarosław z Poznania, którego poznaliśmy w poprzednim odcinku. Później walkę o najwyższą nagrodę stoczyła pani Agata. Sprawdźcie, jak im poszło!

REKLAMA

"Milionerzy". Biedronka siedmiokropka i ogniowe

Uczestnik zatrzymał się 8. na pytaniu i w tym odcinku miał do dyspozycji dwa koła ratunkowe: "Telefon do przyjaciela" i "Pół na pół". Pytanie za 75 tysięcy złotych brzmiało tak:

Ile czarnych kropek na lewej czerwonej pokrywie ma biedronka siedmiokropka?

A - siedem

B - trzy

C - cztery

D - tyle samo co na prawej

Gracz zdecydował się skorzystać z koła ratunkowego "Pół na pół", a komputer odrzucił odpowiedzi A i C. Uczestnik wskazał, że prawidłowa odpowiedź na to pytanie to B. Niestety ta odpowiedź okazała się błędna. Poprawna odpowiedź na to pytanie to D - tyle samo co na prawej. Najbliżej głowy jest kropka wspólna dla obu pokryw, wyjątkowo kropki mogą zanikać.

Pan Jarosław opuścił studio "Milionerów" z sumą gwarantowaną w wysokości 40 tysięcy złotych.

Kolejno w walce o milion stanęła pani Agata z Warszawy, która zwyciężyła w konkurencji "Kto pierwszy, ten lepszy". Pytanie za 2 tysiące złotych sprawiło kłopot uczestniczce, a brzmiało ono tak:

Co prędzej jest ogniowe niż ogniste?

A - koń

B - spojrzenie

C - woda

D - straż

Pani Agata zdecydowała się skorzystać z koła ratunkowego "Pół na pół". Komputer odrzucił dwie błędne odpowiedzi i pozostawił warianty A i D. Uczestniczka zaznaczyła odpowiedź D - straż, która okazała się poprawna.

"Milionerzy". Andrzej Lepper i miesiące

Pytanie za 10 tysięcy złotych brzmiało tak:

Który minister finansów został bohaterem sloganu politycznego wielokrotnie powtarzanego przez Andrzeja Leppera?

A - Grzegorz Kołodko

B - Marek Belka

C - Jan Rostowski

D - Leszek Balcerowicz

Uczestniczka wykorzystała przy tym pytaniu koło "Telefon do przyjaciela". Hubert Urbański skontaktował się z Bernadetą, która czekała pod telefonem i wskazała odpowiedź D - Leszek Balcerowicz. Ta odpowiedź okazała się poprawna, bo chodziło o slogan "Balcerowicz musi odejść".

Pytanie za 20 tysięcy złotych brzmiało tak:

Ile miesięcy w roku ma tylko 30 dni?

A - 4

B - 5

C - 6

D - 7

Pani Agata wykonała skomplikowane obliczenia na dłoniach i zaznaczyła odpowiedź B. Niestety, ta odpowiedź okazała się błędna, a poprawna odpowiedź na to pytanie to A.

Zawodniczka w ten sposób zakończyła grę o milion i zgarnęła czek na tysiąc złotych.