"Ślub od pierwszego wejrzenia". Przyjaciel odbije Wojtkowi Agnieszkę?! W tajemnicy przed nimi dzwonił do jej ojca

W 10. odcinku czwartego sezonu programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" nie zabrakło emocji. Uczestnicy coraz bardziej się do siebie zbliżają, uczą się także rozmawiać o swoich problemach. Jedna z par wydaje się być dobrana idealnie. Agnieszka i Wojtek od samego początku nie ukrywają, że świetnie się ze sobą czują i chcą budować wspólną przyszłość. Choć uczestnik miał wątpliwości, czy przypadkiem nie przerodzi się to tylko w przyjaźń, to bardzo się stara, żeby tak się nie stało. Co więcej, nie zaprzecza, że jeśli im się uda, to wezmą ślub kościelny.

REKLAMA

Zobacz wideo Tym parom nie wyszło

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Wojtek może czuć zagrożenie?

Wojtek przyjechał z Krakowa w odwiedziny do żony, która mieszka w Łodzi. Jej rodzice, gdy go tylko poznali podczas ślubu, obdarzyli go ogromną sympatią. Traktują go jako członka rodziny i czują się, jakby znali się od lat. Mężowi Agnieszki łatwo przyszło zwracanie się do nich per "tato" i "mamo", co bardzo ich cieszy. Oboje podkreślają, że szczęście córki jest dla nich najważniejsze - a widzą, że Wojtek sprawia, że ciągle się ona uśmiecha. Także on wypowiada się o rodzicach żony bardzo pozytywnie, zwłaszcza o jej tacie.

To jest bardzo superowy facet, sam go polubiłem. Dawno nie mówiłem "tato", a tutaj do obcego mężczyzny bardzo szybko mi przyszło - mówił przed kamerami.

Podczas wizyty doszło jednak do dziwnej sytuacji. Gdy Wojtek przekazywał pozdrowienia od swojego przyjaciela Oskara (który był jego świadkiem na ślubie i z którym często rozmawiał przez telefon podczas podróży poślubnej), okazało się, że dzwonił on do ojca Agnieszki kilka dni wcześniej. Małżonkowie byli zaskoczeni:

W tygodniu? W tym tygodniu?! - zdziwiła się Łyczakowska.

Ja nawet nie mam telefonu do mamy, do taty, a tu się okazuje, że mój przyjaciel jest w rodzinie bardziej zagmatwany niż ja. Ale mnie to cieszy, chciałem, żebyśmy wszyscy się tu polubili - mówił Wojtek kamerzyście.

'Ślub od pierwszego wejrzenia' Screen z TVN7/ 'Ślub od pierwszego wejrzenia'

Jak rozwinie się ta sytuacja? W zapowiedzi następnego odcinka widzimy, że Agnieszka i Oskar spędzą trochę czasu razem. Wojtek będzie przekonywać, że cieszy się, że jego bliskie osoby dobrze się dogadują. Nie powinien się jednak obawiać, ponieważ Oskar ma żonę.