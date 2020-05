"Ślub od pierwszego wejrzenia". Paulina zmieniła się dzięki ciąży? Krzysztof odpowiedział na pytanie obserwatora

Paulina i Krzysztof byli jedną z najlepiej zapamiętanych par drugiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Widzowie byli pewni, że postanowią się rozwieźć, jednak para ogłosiła na spotkaniu z ekspertami, że chce zostać w związku małżeńskim. Krzysztof za pośrednictwem Instagrama poinformował fanów, że ich rodzina się powiększy. Ostatnio zamieścił kilka zdjęć z żoną, a fani zaczęli pytać, czy ukochana się zmieniła dzięki ciąży.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Krzysztof opowiada o Paulinie

Para, pomimo trudnego czasu stara się skupiać na pozytywach. Krzysztof dodał kilka zdjęć ze wspólnej wycieczki na kielecką skocznię narciarską, gdzie chwytali promienie wiosennego słońca.

Troszkę powietrza na kieleckiej górce. Pozdrowienia i uściski - napisał przyszły tata.

Fani byli ciekawi, jak czuje się Paulina w ciąży, a Krzysztof odparł, że wyśmienicie. Dodatkowo byli ciekawi, czy jego żona zmieniła się po trzech latach małżeństwa.

Żona w ciąży złagodniała choć trochę czy daje popalić teraz za dwoje? Pozdrawiam was serdecznie i trzymam za waszą trójkę kciuki - zapytał internauta.

Przyszły tata stwierdził, że ukochana nic się nie zmieniła, może dlatego wciąż ją kocha.

Nic nie złagodniała i może dlatego wciąż ją miłuje - napisał Krzysztof.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Związek Pauliny i Krzysztofa

Paulina i Krzysztof poznali się dzięki udziałowi w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Początki relacji pary nie należały do najłatwiejszych. Paulinie nie spodobał się Krzysztof, gdy ujrzała go w urzędzie stanu cywilnego. Mąż na początku bardzo ją irytował i często wyrzucała go z domu. On co chwilę się wygłupiał, co nie podobało się jego humorzastej partnerce. Widzowie nie dawali szans tej parze, jednak pod koniec eksperymentu społecznego Paulina i Krzysztof zaczęli się dogadywać i ogłosili, że pozostaną w związku małżeńskim.

W ubiegłym roku Krzysztof informował na Instagramie, że rozwodzi się z Pauliną. Para nie była ze sobą od trzech miesięcy. Najwidoczniej nie doszło do finalizacji rozwodu, a para teraz oczekuje na przyjście na świat pierwszego dziecka.

Gratulujemy!