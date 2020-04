"Hotel Paradise". Marietta i Chris spodziewają się dziecka? "Słuchajcie, musimy wam coś powiedzieć..."

Marietta Witkowska i Krzysztof "Chris" Ducki to zwycięzcy pierwszej edycji programu "Hotel Paradise". Para nie tylko wygrała 100 tysięcy złotych, ale także zapałała do siebie szczerym uczuciem. Chris przeprowadził się dla ukochanej z Londynu do Warszawy i teraz z nią mieszka. Pierwszy odcinek "Powrotu z raju" był poświęcony Marietcie i Chrisowi, a para zdobyła się na pewne wyznanie w trakcie programu.

"Hotel Paradise". Marietta i Chris spodziewają się dziecka?

Nowy program stacji TVN 7 doczekał się kontynuacji w postaci odcinków specjalnych. Podobnie jak na Bali, uczestnicy za pomocą kamerek internetowych odczytywali anonimowe pytania. Marietta i Chris byli pytani o szczerość swoich uczuć i plany na przyszłość.

Czy planujesz powiększyć rodzinę z Chrisem? - brzmiało jedno z pytań skierowanych do Marietty.

Już w czasie trwania programu uczestniczka deklarowała, że chce mieć dzieci i w najbliższym czasie założyć rodzinę. Jednak uczestnicy w czasie odczytywania pytań, nie spodziewali się, że takie słowa padną z ust pary.

Słuchajcie, musimy wam coś powiedzieć…- zaczął szczęśliwy Chris.

To jest dobry moment. Jestem w ciąży! - wyznała Marietta.

Uczestnicy byli wyraźnie zaskoczeni wyznaniem zwycięzców programu. Początkowo wszyscy uwierzyli, że to prwada ale Marietta przyznała, że to są tylko żarty.

Nie chciałabym rzucać słów na wiatr. Z Chrisem dobrze mi się żyje, bardzo bym chciała rzeczywiście, żeby to brnęło w tym kierunku. Jeżeli tak się stanie, to będzie super, ale zobaczymy. To są bardzo poważne deklaracje - stwierdziła Marietta.

Mamy nadzieję, że Marietcie i Chrisowi się ułoży i będą jedną z par, które dzięki udziałowi w programie telewizyjnym założą rodzinę.