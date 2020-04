Zobacz wideo Sandra o uczestniczkach

Choć program "Hotel Paradise" dobiegł końca, to stacja TVN7 nie zapomniała o uczestnikach. Produkcja przygotowała cykl "Hotel Paradise - Powrót z raju", w którym rozmawiają oni o tym, co wydarzyło się na wyspie, oraz komentują swoje relacje. Drugi odcinek poświęcony był intrygom, jakich dopuszczali się mieszkańcy rajskiego hotelu. Najwięcej uwagi poświęcono Ani i Mateuszowi, którzy ustalili, że będą udawać, że im na sobie zależy. Jednak zdaniem innych uczestników prawda jest inna.

"Hotel Paradise". Ania o relacji z Mateuszem

Przypomnijmy, że Ania i Mateusz praktycznie odkąd zostali w programie parą, ustalili, że będą grać przed innymi, że coś ich łączy. Choć oboje upierali się, że im się udało odrzucić na bok uczucia, to ich przyjaciele nie mieli wątpliwości, iż sami wpadli w swoje sidła.

Cwaniacko chcieli do tego podejść - oceniła Marietta.

Jest cienka granica między intrygą a uczuciami - dodał Adam.

Za to Chris, który w prawdziwym życiu jest przyjacielem Mateusza, stwierdził:

Wydaje mi się, że Mateusz się wkręcił i poczuł coś do Ani.

Ich relacja nie dawała spokoju innym uczestnikom, którzy postanowili się dowiedzieć, jak było między nimi naprawdę. Podczas "pandory" zadali Ani pytanie, które brzmiało:

Ania, kiedy zakochałaś się w Macie?

Uczestniczka próbowała wybrnąć z sytuacji:

Ja się w żadnym momencie nie zakochałam w Macie. Spójrzcie na Mata i pomyślcie, jak mogłam się w nim zakochać? Naprawdę się w nim nie zakochałam. Od uczucia pożądania do miłości jest długa droga - odpowiedziała.

Ale zauroczenia nie było? - dopytywała Marta.

Wtedy głos zabrał Mateusz. Przyznał, że nie wykorzystywał uczucia koleżanki, bo już na początku ustalili, jak to będzie wyglądało. Obojgu bardzo ciężko było utrzymać tę intrygę w tajemnicy, gdyż polubili uczestników i nie chcieli ich oszukiwać. Ania przyznała, że ich plan był tak dobry, że aż sama uwierzyła. Wtedy głos zabrała Sandra:

Ania, ale ty wyznałaś uczucie Matowi przed kamerami - zauważyła.

Ty chyba inny program niż ja oglądałaś. Nie wypowiadaj się na tematy, o których nie masz pojęcia - zwróciła się Ania do niej.

Ciśnij dalej, ciśnij, twoje kompleksy wychodzą. Spokojnie - dodała Sandra.

Wtedy na dowód wyemitowano materiał z wyspy, gdzie faktycznie blondynka przyznała, że dla niej to nie jest już zabawa i faktycznie pojawiły się w niej jakieś uczucia do Mateusza. Jednak teraz tłumaczyła to samotnością. Czy są razem? Prawdopodobnie nie, gdyż Mat przyznał, że jest w związku. Ale nie zdradził z kim...

Żałujcie, że im nie wyszło?