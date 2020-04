"Milionerzy": Kto szył mundury dla nazistów? A co podzielimy na dzwonka?

W dzisiejszym odcinku programu "Milionerzy" grę o milion kontynuuje pani Joanna z zawodu muzykoterapeutka. Uczestniczka ma już na koncie 20 tysięcy złotych. Teraz zagra o sumę gwarantowaną - 40 tysięcy złotych. Do dyspozycji ma jedno koło ratunkowe. Pani Joanna wyznała, że za wygraną sumę przygotuje wyprawkę do dziecka, ponieważ właśnie jest w ciąży.

"Milionerzy" - mundury dla nazistów i dzielenie w dzwonka

Pytanie za 40 tysięcy złotych brzmiało:

Który z wymienionych szył mundury dla nazistów:

A. Stefano Gabana

B. Domenico Dolce

C. Hugo Boss

D. Giorgio Armani

Niestety, pani Joanna nie znała odpowiedzi na to pytanie. Po długich przemyśleniach postanowiła wykorzystać ostatnie koło ratunkowe - telefon do przyjaciela. Przyjacielem w tym wypadku był mąż pani Joanny. Pan Łukasz niestety także nie znał odpowiedzi. Pani Joanna postanowiła nie ryzykować i zakończyć grę na 20 tysiącach złotych.

Poprawną odpowiedzią była odpowiedź C - Hugo Boss.

Kolejnym graczem, który zawalczył o milion, był pan Krzysztof z Wielunia. Z zawodu jest farmaceutą. W grze towarzyszyła mu żona Magda.

Pan Krzysztof z pierwszym pytaniem nie miał najmniejszego problemu i poprawna odpowiedź padła błyskawicznie. Podobnie było z pytaniem za tysiąc złotych i za dwa tysiące. Pan Krzysztof znał odpowiedź na każde z nich.

Dopiero z pytaniem za 5 tysięcy złotych, pan Krzysztof miał pierwszy problem. A brzmiało ono tak:

Hipokrene to źródło natchnienia literackiego. Kto wydobył je na powierzchnię?

A. poeta

B. dramaturg

C. powieściopisarz

D. skrzydlaty koń

Pan Krzysztof poprosił o pomoc publiczność, wykorzystując pierwsze koło ratunkowe. Niestety publiczność była podzielona i prawie równo zaznaczyła wszystkie cztery odpowiedzi. Pan Krzysztof postanowił wykorzystać drugie koło ratunkowe - telefon do przyjaciela. Przyjaciel gracza niestety nie znał odpowiedzi na to pytanie. Mimo to Pan Krzysztof postanowił zaryzykować i zaznaczyć odpowiedź D - skrzydlaty koń, która była poprawna.

Pytanie za 10 tysięcy złotych brzmiało tak:

Co podzielimy na dzwonka

A. jarmuż

B. karczochy

C. uliki

D. kajzerkę

Pan Krzysztof nie znał odpowiedzi na to pytanie. Postanowił wykorzystać ostatnie koło ratunkowe - pół na pół, które zostawiło mu dwie odpowiedzi C i D. Postanowił kolejny raz zaryzykować i zaznaczyć odpowiedź C, która była poprawna.

Pytanie za 20 tysięcy złotych brzmiało tak:

Obraz Banksy'ego w październiku 2018 roku tuż po ostatnim uderzeniu młotka licytatora domu aukcyjnego Sotheby's:

A. spadł ze ściany

B. okazał się hologramem

C. zagrał "God Save the Queen"

D. uległ samozniszczeniu

Pan Krzysztof nie był pewien odpowiedzi, ale postanowił zaznaczyć odpowiedź D, która okazała się poprawna.

Pytanie za 40 tysięcy, sumę gwarantowaną brzmiało:

W którym języku zdanie pytające poprzedza odwrócony do góry pytajnik?

A. w hiszpańskim

B. w esperanto

C. w jidysz

D. w rumuńskim

Pan Krzysztof zaryzykował i zaznaczył odpowiedź C, niestety nie była ona poprawna. Poprawną odpowiedzią była odpowiedź A.

Na tym pytaniu zakończył się dzisiejszy program.