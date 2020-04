"Hotel Paradise". Klaudia El Dursi zdradziła, która para powinna być w finale. Marietta i Chris opowiedzieli o swoim związku

Zakończyła się emisja programu "Hotel Paradise", ale producenci przygotowali dla fanów reality show małą niespodziankę. W piątkowy wieczór 24 kwietnia wyemitowano rozmowę z finalistami programu. Opowiedzieli o emocjach, jakie towarzyszyły im na Bali.

"Hotel Paradise" - ciąg dalszy

Każdy z nas musi przebywać w domach, dlatego Martyna, Marietta, Chris i Blondino rozmawiali z lektorem programu i Klaudią El Dursi za pośrednictwem internetowego komunikatora. Rozmowa została zarejestrowana tuż po emisji finałowego odcinka "Hotelu Paradise".

W pierwszej części o programie rozmawiali prowadząca i Pan Lektor. Gospodyni show stwierdziła, że wierzyła w uczucie Violi i Adama, dlatego życzyła im finału. Wyznała również, że początkowo nie wierzyła w związek Marietty i Chrisa. Myślała, że uczestniczka wróci do poprzedniego partnera, czyli Łukasza "Długiego".

W kolejnej części Klaudia i Pan Lektor połączyli się z finalistami programu. Chis i Marietta oficjalnie mogli potwierdzić, że wciąż są parą i zamieszkali razem.

Uczestnicy zostali zapytani, co zrobili po powrocie do Polski. Marietta powiedziała, że spędzała czas z Chrisem, bo para chciała się poznać bez udziału kamer. Mężczyzna przyznał, że poza programem jego ukochana jest zupełnie inna.

To nie koniec "Hotelu Paradise". Produkcja show przygotowała 12 odcinkowy spin-off. Będą one zawierać najbardziej emocjonujące momenty całego sezonu, a sami mieszkańcy balijskiej willi będą mieli okazję się do nich odnieść i skomentować je.