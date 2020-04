"Ślub od pierwszego wejrzenia". Joanna uciekła od Adama. "Zostałabym, gdybym widziała, że on tego chce"

i.will.be.gentle przed chwilą Oceniono 1 raz 1

wszyscy tak jeżdżą po tym Adamie, a mnie się wydaje, że on po prostu nie poczuł do niej żadnej iskry, przysłowiowego tego czegoś, dlatego później zachowywał się tak a nie inaczej, na wszystkie wyemitowane do tej pory odcinki oni ani razu ze sobą szczerze nie porozmawiali, chyba głównie przez Joannę, mam wrażenie że ona czeka aż Adam odgadnie, że teraz ona by chciała nawiązać jakąś relację porozmawiać, a już na to za późno, nie wierzę, że to małżeństwo się udało