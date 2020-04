"Ameryka Express". Markowska pije brudzia z Kolumbijczykiem, a później "oszukuje" Pisarek. "Ale jesteśmy świnie"

8. odcinek "Ameryka Express" dostarczył widzom kolejnych emocji. W programie pozostało sześć par. Z Gwatemalii dwunastka uczestników przetransportowana została do stolicy Kolumbii, Bogoty. Program rozpoczął się od wyścigu do Parku Santander. Kto poradził sobie najlepiej, kto powalczył o amulet i która para zdobyła immunitet? Przeczytajcie.

"Ameryka Express" - co działo się w 8. odcinku?

Wyścig był bardzo emocjonujący. Kolumbijczycy byli zaskoczeni obecnością tak wielu kamer, ale największe zainteresowanie wzbudzał Marcin "Różal" Różalski. Wytatuowany kickboxer sam to zauważył:

Tragedia no. Ludzie uciekają przed nami, głównie przede mną. Ogólnie to mam to w d***e. No co, że się mnie boją.

Pierwsze zadanie par polegało natomiast na usmażeniu trzech paczek churrosów i sprzedaniu ich przechodniom tak, by zarobić odpowiednią sumę pieniędzy. W trakcie tej konkurencji uczestnicy otrzymali wiadomość z kolejnym zadaniem. Musieli rozmienić monetę o wartości 1000 pesos na jak najwięcej monet wybitych w tym samym roku, co ich 1000 pesos. Najlepiej poradzili sobie Małgorzata Heretyk z Ernestem Musiałem, Karolina Pisarek z przyjaciółką oraz bracia Collins. To właśnie ta szóstka zawalczyła o amulet. Trafił on w ręce drugiej z par.

Dalsza część wyścigu do Chiquinouiru została wstrzymana. Uczestnicy musieli znaleźć sobie miejsce na nocleg, by wcześnie rano wstać i kontynuować rywalizację. Najwięcej szczęścia miała para Patrycji Markowskiej i Pawła Deląga. Wszyscy zostali zaproszeni do ładnego mieszkania jednego z Kolumbijczyków. Spali na wygodnych, świeżo pościelonych łóżkach. Polska artystka złapała na tyle dobry kontakt z właścicielem lokum, że poszła z nim w balety i wypili razem brudzia.

Ostateczna walka o amulet była bardzo ekscytująca. Markowska i jej przyjaciółka Żaneta w zabawny sposób oszukały modelkę i jej kompankę, dając nadzieję, że pomogą im dotrzeć razem z nimi na metę.

Ale jesteśmy świnie! Przecież to będzie w telewizji! Ale dziewczyny sobie radzą, prą do przodu. To zemsta za ich wszystkie wygrane odcinki.

Nawet ta chamska zagrywka nie pomogła. Karolina i Marta jako pierwsze dotarły na metę w Socorro i to one otrzymały immunitet. Oznacza to, że w następnym, eliminacyjnym odcinku, nie odpadną.